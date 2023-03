SMITE: Saison der Hoffnung-Update erscheint am 28. März

Autor:, in / SMITE

„Saison der Hoffnung“ von SMITE mit Trailer vorgestellt. Das Update erscheint am 28. März.

Der Welt der Götter von SMITE steht eine strahlende neue Ära bevor. Das Ende der Saison der Monster am 27. März ist in Sicht und mit dem Beginn der anschließenden Saison der Hoffnung tritt das Gute seinen Siegeszug an!

Die Saison der Hoffnung bringt nicht nur den Start eines neuen Events und einen neuen Battle-Pass, sondern verpasst auch wichtigen Gameplay-Elementen von SMITE und Teilen der Benutzeroberfläche einen völlig neuen Anstrich. In seinem Umfang übertrifft das Update sogar den feierlichen Start ins zehnte Jahr von SMITE vor nicht einmal drei Monaten.

Neue Eroberungskarte – Nachdem Surtr Ragnarök heraufbeschworen hat, antwortet die Göttin Ix Chel. Nach der von Surtr ausgelösten, brutalen Zerstörungswelle kündigt eine neue, im Maya-Stil gestaltete Eroberungskarte bereits die bevorstehende Ankunft Ix Chels an. Sie verfügt über eine neue Geografie und ein neues Wegesystem und bietet so eine ganz neue Spielerfahrung. Ix Chel selbst wird im April eintreffen, gerade rechtzeitig, um das Schlachtfeld der Götter zu retten!

– Eine komplett veränderte Spielerfahrung! Alle Spielmechaniken, die im Zusammenhang mit Heilung sehen, wie beispielsweise Lebensraub, wurden radikal überarbeitet. In diesem Zuge wurden vier neue Gegenstände eingeführt und hunderte Änderungen an existierenden Göttern, Fertigkeiten und Gegenständen vorgenommen. Event „Neue Hoffnung“ – Ein gigantisches, die ganze Saison umspannendes Event mit über 20 Skins, darunter dem neuesten Skin der höchsten Qualitätsstufe T5: Leading Lady Aphrodite.

Hier gibt es noch den passenden Lore-Trailer für euch: