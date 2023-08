SMITE: Skins aus Avatar, der Feuerriese und mehr

Live in SMITE: Drei neue Skins aus Avatar, der Feuerriese schlägt in die neue Arena-Karte ein und mehr.

Heute ist „Avatar – Der Herr der Elemente“ von Nickelodeon wieder zurück in SMITE! Das beliebteste Crossover-Universum im Spiel bekommt eine neue Riege von Fan-Lieblingen spendiert. Die „Avatar – Der Herr der Elemente“-Patchnotes gibt es hier.

Drei neue Götter-Skins sind verfügbar, selbstverständlich alle in demselben Anime-Stil, den Spieler an der Kollaboration zwischen SMITE und Avatar so lieben. Fans der Serie, freut euch: Die von der Community gewünschte Toph ist zusammen mit dem neuen Avatar Roku dabei!

Seht sie euch in diesem neuen Video an: SMITE – Toph and Avatar Roku join the Battleground:

Die junge Toph, das Erdbändiger-Wunderkind, kann in SMITE als Skylla gespielt werden. Alle vier ihrer Fertigkeiten wurden umgewandelt, um Tophs geokinetische Kräfte zur Schau zu stellen, mit denen sie Steine schleudert und ihre Gegner unter Felsen begräbt.

Die Spieler können auch in die Rolle des weisen und gütigen Avatars Roku schlüpfen, Aangs berühmtem Vorgänger. Der Feuerbändiger-Avatar ist zusammen mit seinem adoptierten Drachen Fang als Skin für Yu Huang verfügbar.

Außerdem gibt es für Toph Skylla eine alternative Version: Feuernation-Toph. Sie ist kostenlos erhältlich, sobald drei Elemente aus dem Avatar-Event freigeschaltet wurden.

Man kann frei zwischen zwei Methoden zur Freischaltung von Toph und Roku wählen. Entweder man kauft sie sich direkt, oder man öffnet Avatar-Truhen und kommt vielleicht günstiger weg. In der Truhe sind auch Aang, Korra, Zuko, Azula und weitere Avatar-Helden enthalten.

Arena des Feuerriesen: SMITEs eigener Feuerbändiger, der Feuerriese, hat die Gelegenheit ergriffen, die Arena zu erobern. Ganz genau − der furchterregende Dschungelboss taucht zum ersten Mal außerhalb des Eroberungsmodus auf und erfüllt auf der Arena-Karte die Rolle eines neuen Match-Ziels. Durch seine Ankunft hat sich die ganze Kulisse der Arena verändert.

Die Karte glüht jetzt buchstäblich und Lavaflüsse aus der Unterwelt ergießen sich über die Tribüne. Hält das Publikum das aus? Und viel wichtiger: Haltet ihr das aus?

Durch das Besiegen des Feuerriesen wird ein mächtiger Buff für das ganze Team gewährt, der speziell auf die Spielweise der Arena zugeschnitten ist. „Greift den Feuerriesen an!“ Oder solltet ihr eher um ihn kämpfen? Die Spieler werden sich in jedem Arena-Match anpassen müssen, um alles aus diesem neuen Weg zum Sieg herauszuholen.

Zusammen mit dem Feuerriesen kommt auch ein brandneues Feature, die Pyroklast-Felsbrocken. Greife diese feurigen Felsen an, um sie auf deine Gegner zu schleudern und sie umzuhauen! Zu guter Letzt ist die epische Bonusrunde zurück. Am Ende jedes Arena-Matches bekämpfen sich beide Teams ein letztes Mal bis zum Tod, umringt von Lava.

Damit beginnt in der Arena eine ganz neue Ära − eine, die durch die Präsenz des Feuerriesen bestimmt wird.

Mehr in der Saison der Seelen: Das heutige „Avatar – Der Herr der Elemente“-Update ist auch die letzte Chance, das Beste aus der Saison der Seelen und ihren einzigartigen Features wie dem Stygischen Leuchtfeuer herauszuholen! Mit dem nächsten Spielupdate startet die vierte Saison im zehnten Jahr von SMITE und bringt eine Reihe neuer Herausforderungen mit sich, die es zu meistern gilt.