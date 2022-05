SMITE: Slipknot vs. Zeus: Metal-Band betritt das Schlachtfeld

Metal-Heads aufgepasst! SMITE hat sich mit der weltberühmten Heavy-Metal-Band Slipknot zusammengetan, um alle neun Bandmitglieder mit einer Reihe von Skins in das Spiel zu bringen. Die Slipknot-Skins sind allesamt ab sofort für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Und wenn ihr ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement habt, könnt ihr mit dem Slipknot Starter Pass kostenlos loslegen! Dieser Starter Pass enthält die Götter des Slipknot-Events, ihre Voice Packs, einen 30-Tage-Account-Booster und einen Deal of the Day Token, damit ihr so schnell wie möglich in Smite einsteigen könnt.

Mit dabei sind: Corey Taylor, Clown, Sid Wilson, Craig Jones, Michael Pfaff, Jay Weinberg, Mick Thomson, Jim Root und Alessandro Venturella.

Alle Gegenstände sind auch in einer Truhe erhältlich. Schaltet dabei drei Kosmetika frei, um das Slipknot-Musikmotiv zu erhalten, und rockt auf dem Schlachtfeld zu Ausschnitten aus den Songs „Duality“, „Psychosocial“ und „The Devil In I“ ab.

Isiah Turner, Community Lead, Smite: „Als Fan von Slipknot seit über 22 Jahren war die Arbeit mit Slipknot wirklich eine surreale Erfahrung. Dabei zu helfen, Slipknot und ihre Musik in Smite einzubringen, war ein leidenschaftliches Projekt und ein Höhepunkt in meiner Karriere, den ich nie vergessen werde. Slipknot hat sich mit der Aufnahme von Clownsgeräuschen, die wir in unsere Soundeffekte eingebaut haben, weit über das normale Maß hinaus engagiert. Das Team von Titan Forge hat einen enormen Aufwand betrieben, um dieses Projekt zu verwirklichen, an dem viele langjährige Slipknot-Fans mitgearbeitet haben. Stay metal.“

Als kleine Überraschung können alle Xbox-Spieler auf der klassischen Eroberungskarte spielen, die vorher nur auf dem PC freigeschaltet war. Des Weiteren sind die SMITE Juwelen aktuell im Angebote und so könnt ihr bspw. SMITE – 8000 Juwelen für 79,99 Euro – 53,59 Euro kaufen.