SMITE: Sommerklassiker mit 3v3v3-Modus live

Autor:, in / SMITE

Medusas Grabkammer kehrt zusammen in SMITE mit einigen Klassiker-Gegenständen zurück und es gibt einen neuen Cross-Gen-Pass.

Titan Forge Games das Sommerklassiker-Update für SMITE veröffentlicht, das Dutzende von Gegenständen und einen Abenteuermodus für 3 3er-Teams zurückbringt. Außerdem gibt es brandneue Cross-Gen-Skins.

Modus „Medusas Grabkammer“

Der bei den Fans äußerst beliebte 3v3v3-Modus ist endlich wieder für begrenzte Zeit zurück – überlebt einen immer kleiner werdenden Sandsturm und setzt euch gegen ZWEI gegnerische Teams durch, um den Sieg zu erringen!

Ein Fest für Scharmützel-Junkies: Der 3v3-Modus von SMITE wurde überarbeitet und Teams mit zwei Tanks sollten nicht länger dominieren. Die Entwickler haben hart daran gearbeitet, Gold/EP-Erhalt, Dschungel-Buffs, Struktur-/Titanenwerte und vieles mehr zu überarbeiten. Aber das ist nicht alles, der Dämonenkönig wurde verstärkt. Er wird nicht mehr von nur einem Gott besiegt werden können, also werdet ihr mit eurem Team zusammenarbeiten müssen.

Neue und zurückkehrende ikonische Gegenstände

Im 11. Jahr von SMITE dreht sich alles um Experimentierfreudigkeit und Nostalgie. Getreu diesem Motto werden mit dem Update ein Dutzend klassischer SMITE-Gegenstände wiederbelebt, nachdem es im Juni in der Mid-Season ein Chaos wegen der Gegenstände der Stufe 2 gegeben hatte.

Den Anfang macht „Übereilte Fatalis“. Dieser Gegenstand ist jetzt die einzige Möglichkeit, den einzigartigen Eile-Buff zu bekommen. Ichaival, Schild des Wandlers, Ancile – das sind nur ein paar Beispiele für all die anderen zurückkehrenden Fanlieblinge. Es gibt jetzt einen ganz neuen „Baum“ defensiver Gegenstände und an der Wurzel befindet sich ein neuer Gegenstand der Stufe 1: der Abprallschild. Bei vielen der zurückkehrenden Gegenstände wurden Balance-Änderungen vorgenommen, um sie an das aktuelle Gleichgewicht im Spiel anzupassen.

Neuer Cross-Gen-Pass: Hof der Verzauberten

Jedes SMITE-Update bedeutet einen neuen Cross-Gen-Pass mit zwei Skins, die auch in SMITE 2 freigeschaltet werden. Heute wird der Pass „Hof der Verzauberten“ veröffentlicht! Sobald ihr den Pass kauft, könnt ihr als Hofschütze Amor spielen. Spielt SMITE-Matches, um den Pass nach und nach bis zur letzten Belohnung, Hof-Herzensbrecherin Aphrodite, freizuschalten. Beide Skins sind Cross-Gen, das heißt, sie werden auch in SMITE 2 freigeschaltet, sobald sie dort verfügbar sind.

Das Jahresevent „Unsterbliche Ehre“ schreitet ebenfalls voran und bietet zwei neue Cross-Gen-Skins für Mulan und Medusa. Zu guter Letzt ist Mr. Knuddel-Ymir in der neuen Flauschi-Truhe erhältlich, die ihm zu Ehren zusammengestellt wurde.