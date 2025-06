Snap & Grab: Raubüberfälle im Xbox Game Pass

Macht Fotos und planen sorgfältig gewagte Raubüberfälle in Snap & Grab, ohne jemals einen Finger zu rühren.

Stellt eine Crew zusammen und begeht riskante Raubüberfälle in Snap & Grab. Von Entwickler No Goblin (100ft Robot Golf, Roundabout) und Publisher Annapurna Interactive stammt Snap & Grab, das Spieler rund um den Globus an luxuriöse Orte führt, um Fotos von wertvollen Gegenständen zu machen, Gefahren für den Raubüberfall einzuschätzen und den perfekten Plan auszuarbeiten, während eure Crew aus skurrilen Handlangern loszieht, um die Beute zu ergattern.

Snap & Grab wird 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Es wird ab dem ersten Tag über Xbox Game Pass (Series X|S, Windows) verfügbar sein.

Taucht ein in die glamouröse, dramatische Welt der High Fashion der 1980er Jahre als Nifty Nevada, eine weltberühmte Fotografin, die nebenbei als berüchtigte kriminelle Drahtzieherin tätig ist.

Nehmt Einladungen zu rauschenden Partys an, um sie auszukundschaften, sie auszurauben und wertvolle Belohnungen zu ernten. Mit INTERPOL-Detektiv Rio Rivers auf den Fersen muss Nifty immer einen Schritt voraus sein, wenn sie dem kalten Beton einer Gefängniszelle entgehen will – und vielleicht verliebt sie sich dabei sogar.

Über Snap & Grab

Nifty Nevada ist die berühmteste Modefotografin der Welt. Sie ist auch die mysteriöse Drahtzieherin hinter den dreistesten ungelösten Raubüberfällen der Welt. Was ist ihr Geheimnis? Ihre treuen Handlanger sorgen dafür, dass sie nie einen Finger rühren muss!

Als Nifty reist ihr an exklusive und exotische Orte und nutzt eure Fähigkeiten als Modefotografin, um alles zu fotografieren, was ihr stehlen möchtet – sowie alle Komplikationen und Gefahren, die euch im Weg stehen.

Anstatt selbst Verbrechen zu begehen, stellt ihr dann eure Fotos zusammen, um den perfekten Raubüberfall für eure Crew zu planen! Ihr werdet großartige Arbeit leisten. Eure Pläne werden kein Chaos verursachen und es wird keine Probleme geben. Macht euch keine Sorgen!

SMOOTH OPERATOR

Fotografiert Gefahren, Gelegenheiten und Schätze an den angesagtesten und exklusivsten Orten der Welt und plant mit diesen Fotos den perfekten Raubzug für eure Truppe talentierter Handlanger.

ROAM

Besucht exotische Orte – Kyotos glamourösen Modezug, das luxuriöse Artquarium, Kairos berühmtes „Disappearing Ice Hotel“ – und erkundet und raubt sie aus.

VERSCHMUTZTE LIEBE

Erlebt eine unvergessliche Liebesgeschichte! Detective Rio Rivers setzt ihre Karriere darauf, den schwer fassbaren Drahtzieher dieser wilden Einbruchsserie zu fassen. Wird die berühmte Fotografin der tollpatschigen INTERPOL-Detektivin immer einen Schritt voraus sein, oder geht ihr nächster Raubzug zu weit?

MATERIAL GIRL

Verwandelt euer Luxusapartment mit den Gegenständen, die eure Crew stiehlt, in euer persönliches Museum! Dekoriert es mit gestohlenen Gemälden, Statuen, Haustieren und Roboterbutlern eurer Wahl. Ihr wisst schon, Reichenkram. Alle werden euch um eure coolen Sachen beneiden.