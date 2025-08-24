Sniper Elite 3: Spiel und DLCs zurück im Xbox Store

Image: - - - -

Sniper Elite 3 ist mit allen DLCs nach jahrelanger Abwesenheit wieder im Xbox Store gelistet.

Im Oktober 2023 wurde das Spiel Sniper Elite 3 inklusive sämtlicher DLCs aus dem Xbox Store entfernt. Warum das geschah, ist unklar.

Nun hat Rebellion den Scharfschützen-Shooter mitsamt den Zusatzinhalten wieder zurück in den Store gebracht.

Die damalige Entfernung könnte mit Publishing-Rechten zusammenhängen. Damals war 505 Games als Publisher gelistet. Mit der Rückkehr wird Rebellion nun als solcher aufgeführt.