Sniper Elite 3: Spiel und DLCs zurück im Xbox Store

Im Oktober 2023 wurde das Spiel Sniper Elite 3 inklusive sämtlicher DLCs aus dem Xbox Store entfernt. Warum das geschah, ist unklar.
Nun hat Rebellion den Scharfschützen-Shooter mitsamt den Zusatzinhalten wieder zurück in den Store gebracht.
Die damalige Entfernung könnte mit Publishing-Rechten zusammenhängen. Damals war 505 Games als Publisher gelistet. Mit der Rückkehr wird Rebellion nun als solcher aufgeführt.
Schön für langjährige Fans, ich werde mit der Reihe leider nicht warm.
War ein toller Teil. Schön das er zurück ist.
Muss jetzt langsam erstmal Anfang Résistance anzufangen, liegt hier noch auf meinem „muss ich noch spielen“ Stapel
Die Reihe hat mich noch nie interessiert,aber ist ne schöne Sache wenn Spiele wieder in den Store zurückkommen.
Ich hab damals auf der 360 mal Teil zwei ausprobiert, aber nie wirklich weit gespielt. Dank der GwG liegt der auch wieder in meiner Bibliothek, vielleicht gebe ich der Reihe irgendwann nochmal ne Chance.