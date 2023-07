Sniper Elite 5: ID-Demo-Fest meldet sich zurück

Vom 11. Juli bis zum 17. Juli könnt ihr über 40 Spiel-Demos auf eurer Xbox-Konsole ausprobieren, wie wir bereits berichtet haben. Wie auch im vergangenen Jahr möchte euch Microsoft auf folgende „Umstände“ hinweisen:

Ein paar Dinge sind zu beachten:

Diese Demos werden nur eine Woche lang auf dem Xbox Dashboard zu sehen sein. Einige werden vielleicht später wieder im Demo-Kanal veröffentlicht, aber viele werden am Ende der Woche einfach verschwinden, also schaut sie euch an, solange ihr könnt!

Die Entwickler würden gerne wissen, was ihr denkt. Meldet euch bei ihnen in den sozialen Medien oder auf ihren Websites. Wenn dir das Spiel gefällt – sag es ihnen! Wenn du konstruktive Kritik hast, würden sie sich auch darüber freuen.

Diese „Spieldemos“ sind nicht die Norm. Die Demos, die Du in unserem Demo-Kanal sonst siehst, werden in der Regel erstellt, nachdem das Spiel fertig (oder fast fertig) ist, und stellen eine fast endgültige Version dar. Betrachtet diese Demos als eine Art „Showfloor-Demos“ und nicht unbedingt als Hinweis auf das Endprodukt. Das bedeutet, dass Sie diese Spiele schon sehr früh erleben können – und das ist großartig, denn so haben Sie die Möglichkeit, Ihr Feedback zu geben! Sie sollten auch beachten, dass diese Spiele sich weiterentwickeln und poliert werden, wenn sie kurz vor der Veröffentlichung stehen.