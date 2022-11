Sniper Elite 5: Neue Inhalte zum 30-jährigen Jubiläum von Rebellion

Rebellion, einer der weltweit erfolgreichsten Indie-Videospielentwickler und -publisher, feiert am Sonntag sein 30-jähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass erhalten alle Spieler von Sniper Elite 5 als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk das neue Airborne Elite Pack kostenlos. Das Paket ist ab sofort erhältlich und zelebriert den Ursprung Rebellions als britisches Studio: Spieler erhalten damit Zugriff auf ein ikonisches britisches Fallschirmjäger-Outfit, das lang ersehnte Lee No. 4-Gewehr und einen Union Jack-Waffenskin für die Welrod-Pistole.

Weiterhin sind die finalen Inhalte des Season Pass One, darunter die spannende Conqueror-Mission, sowie die neue kostenlose Survival-Map Tide of War, ab sofort erhältlich.

Den neuesten Sniper Elite 5-Trailer, der die Inhalte der Airborne Elite- und Conqueror-Packs sowie Tide of War vorstellt, gibt es hier zu sehen:

„Wir glauben, unser 30-jähriges Jubiläum ist eine große Errungenschaft, und freuen uns, das zu feiern, indem wir unserer treuen Community mit diesem kostenlosen Inhalt für Sniper Elite 5 etwas zurückgeben“, so Jason Kinglsey OBE, Mitbegründer und CEO von Rebellion. „Wir sehen unsere Entwicklung als eine echte britische Erfolgsgeschichte, also war es nur logisch, dass die Inhalte einen starken Bezug zu Großbritannien haben.“

Airborne Elite Pack

Das für alle Spieler kostenlose Airborne Elite Pack ist eine Hommage an Großbritannien und markiert das 30-jährige Jubiläum von Rebellion. Spieler erhalten damit Zugriff auf das atemberaubende Lee No.4-Gewehr, einen ikonischen Charakter-Skin des Fallschirmjägerregiments für Karl und einen Union Jack-Waffen-Skin für die Welrod-Pistole.

Das Lee No.4 ist ein britisches Repetiergewehr, das für seine Ergonomie und seine hohe Feuerrate berühmt war, welche durch die spezielle „Mad Minute“-Technik erzielt wurde. Es handelt sich dabei um eine spezielle Art, die Waffe zu halten, wodurch der Schütze den Bolzen besser greifen kann, um besonders schnell zu repetieren. Das Gewehr ist stabil, dazu sehr präzise und mit einem 10-Schuss-Magazin in Kombination mit der durchschlagskräftigen 303 British Round vielseitig einsetzbar.

In Kombination mit dem Fallschirmjäger-Charakter- sowie dem Union Jack-Waffenskin für die Welrod, lässt sich der britische Militär-Look vervollständigen.

In diesem Paket enthalten:

Lee No.4 Weapon Pack (Gewehr + Aufsätze)

Fallschirmjägerregiment-Charakterskin (Variante für Karl)

Union Jack Waffenskin für Welrod

Conqueror Mission, Weapon & Skin Pack

Die heute veröffentlichte Conqueror-Mission erweitert die spannende Geschichte von Sniper Elite 5. In der Stadt Falaise haben sich die auf dem Rückzug befindlichen Nazi-Streitkräfte verschanzt, um dort ihr letztes Gefecht zu führen. Sie nutzen die historische Burg, die einst von Wilhelm dem Eroberer bewohnt wurde, als militärischen Stützpunkt. Spieler müssen die Burgmauern durchbrechen und den Nazi-General ausschalten, der sich dort verschanzt hat, bevor sie den alliierten Streitkräften signalisieren, dass sie ihren Angriff beginnen können.

Zusätzlich zur Mission erhalten Spieler auch die Drilling-Shotgun. Diese dreiläufige Flinte der Luftwaffe ist auf kurze Distanz verheerend und in Kombination mit Slug-Granaten und einem Präzisionsvisier auch auf Distanz noch effektiv. Die Oak Leaf Paint Weapon Skins verleihen den Waffen zudem ein großartiges neues Aussehen, wodurch Scharfschützen leichter im Unterholz verschwinden können.

In diesem Paket enthalten:

Conqueror-Missionspaket

Drilling-Schrotflinten-Waffenpaket

Oak Leaf Paint-Waffen-Skins

Das Conqueror Mission, Weapon & Skin Pack ist ab sofort als Teil des Season Pass One für 34,99 € oder separat für 9,99 € erhältlich. Der Season Pass One enthält auch die bereits veröffentlichten Pakete Landing Force, Concealed Target und Up Close & Personal. Mit dieser letzten Veröffentlichung sind nun alle Inhalte des Season Pass One erschienen.

Survival-Map Tide of War

Die neue kostenlose Survival-Map Tide of War ist sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar und ist ab sofort für alle Spieler verfügbar. Tide of War führt Spieler zurück in die Stadt Colline-Sur-Mer und stellt sie vor sich stetig verändernde Herausforderungen. Gekämpft wird an den Stränden, an der Meeresküste, in engen, verwinkelten Straßen sowie weiter im Landesinneren auf weitläufigen Feldern.

Die Umgebung kann zum eigenen Vorteil genutzt werden, um feindliche Kräfte zu flankieren. Doch Vorsicht: auch der Gegner kann davon profitieren. Spieler müssen all ihre Stealth-, Scharfschützen- und Kampffähigkeiten einsetzen, um Welle über Welle an attackierenden Nazi-Truppen und -Fahrzeugen standzuhalten.

Der von Kritikern wie Fans gefeierte Titel Sniper Elite 5 ist der neueste Ableger der vielfach ausgezeichneten Scharfschützenreihe und ist ab sofort im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5 und PC via Steam und Windows Store erhältlich. Der von Rebellion entwickelte Shooter bietet ein taktisches Scharfschützenerlebnis, das seinesgleichen sucht. Spieler kämpfen sich darin durch die eindrucksvollsten Maps der Seriengeschichte, inklusive zahlreicher realer Schauplätze, die in atemberaubendem Detail eingefangen wurden.