Sniper Elite 5: Saboteur-DLC-Pack ab sofort erhältlich

Rebellion, einer der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Videospielentwickler und -publisher, veröffentlicht heute Saboteur, das neueste Inhaltspaket für den Season Pass Two von Sniper Elite 5.

Mit Saboteur erhalten Spieler Zugriff auf das TERA-Gewehr, die Grease Gun und einen Liberator-Charakter-Skin für Karl, um seinen Widerstandskämpfer-Look zu komplettieren. Zudem erscheint auch eine neue No Cross-Karte namens Rhine Crossing, die ab sofort kostenlos im Multiplayer verfügbar ist.

Der neue Trailer stellt die Inhalte des DLC vor:

Saboteur ist ab sofort als Teil des Season Pass Two (erhältlich für 29,99 EUR) oder separat für 9,99 EUR erhältlich. Das Paket enthält das Gewehr TERA Typ 1, das eine schnelle Feuerrate bei gleichzeitig hoher Präzision, dank geringen Rückstoßes, bietet. Die TERA verfügt über einen klappbaren Schaft für bessere Mobilität und ermöglicht so eine schnelle Zielerfassung.

Zudem erhalten Spieler Zugriff auf die Grease Gun, eine SMG, die ebenfalls durch ihre hervorragende Mobilität glänzt. Dank ihrer niedrigen Feuerrate und des geringen Rückstoßes, auch bei Dauerfeuer, ist sie stets leicht zu kontrollieren. Trotz ihrer geringen Mündungsgeschwindigkeit ist sie dank ihrer Stabilität und Kontrollierbarkeit eine solide Wahl für Kämpfe auf mittelgroße Reichweite.

Der Liberator-Skin feiert die Befreiung von Paris. Karl kann nun das ikonische Outfit der französischen Résistance anlegen, inklusive der charakteristischen Armbinde.

Die neue No Cross-Map Rhine Crossing ist ab sofort für alle Spieler kostenlos verfügbar. Sie basiert auf der Schlacht von Remagen an der Ludendorff-Brücke in Deutschland. Im Schutz der Nacht stellen die ikonischen Türme der eingestürzten Brücke auf beiden Seiten die höchsten Aussichtspunkte der No-Cross-Zone dar. Die Map bietet diagonale Sichtlinien, die bis in die Ecken der Karte reichen und die eingestürzte Brücke sorgt für reichlich Deckung. Spieler müssen hier ihre Schleichkünste unter Beweis stellen und die Dunkelheit ausnutzen, um den Sieg zu erringen.

Das von der Kritik gefeierte Sniper Elite 5 ist der neueste Ableger der beliebten Scharfschützenreihe und ist ab sofort im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, Steam und im Windows Store erhältlich.