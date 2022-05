Sniper Elite 5: Scharfschützen-Shooter ab sofort erhältlich

Sniper Elite 5, der neueste Ableger der beliebten Shooter-Reihe, ist ab sofort im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5 und PC via Steam und Windows Store erhältlich. Der von Rebellion, einem der weltweit erfolgreichsten Videospielentwickler und -publisher, entwickelte Titel bietet ein taktisches Scharfschützenerlebnis, das seinesgleichen sucht.

Spieler kämpfen sich darin durch die eindrucksvollsten Maps der Seriengeschichte, inklusive zahlreicher realer Schauplätze, die in atemberaubendem Detail eingefangen wurden.

Der neue Launch-Trailer zur Feier der Veröffentlichung von Sniper Elite 5 ist hier zu sehen:

Sniper Elite 5 ist im Frankreich des Jahres 1944 rund um den D-Day angesiedelt. Kriegsheld und Elite-Scharfschütze Karl Fairburne schließt sich dort einer verdeckten Operation der US Rangers an, welche die Schwächung der Atlantikwall-Befestigungen an der bretonischen Küste zum Ziel hat. Dort nimmt er Kontakt mit dem französischen Widerstand auf und er erfährt von einer geheimen Nazi-Verschwörung, die den Krieg wieder zugunsten der Nazis zu wenden droht: Operation Krake. Es ist nun an Karl, die Pläne der Achsenmächte aufzudecken und die Pläne der Nazis und ihres Drahtziehers, Abelard Möller, zu durchkreuzen, ehe sie in die Tat umgesetzt werden können.

Jason Kingsley, CEO von Rebellion, kommentiert: „Wir sind sehr stolz auf die Veröffentlichung von Sniper Elite 5 und können es kaum erwarten, bis die Spieler endlich selbst Hand anlegen dürfen. Die Serie entwickelt sich immer weiter und das gesamte Team von Rebellion hat fantastische Arbeit geleistet, um den bisher besten Serienteil zu entwickeln. Wir sind besonders stolz auf den neuen Invasionsmodus, von dem wir glauben, dass er sich zu einem echten Fan-Liebling entwickeln wird. Die Spannung und die zusätzliche Herausforderung, welche die Invasionen mit sich bringen, sorgen für ein intensives Erlebnis wie nie zuvor.“

Sniper Elite 5 Features:

Umfangreiche Kampagne – Die realen Schauplätze wurden mithilfe von Fotogrammetrie erfasst, um eine lebendige, immersive Umgebung mit mehreren Infiltrations- und Extraktionspunkten zu schaffen. Nebenmissionen, versteckte Sammelobjekte und Abschusslistenziele eröffnen eine völlig neue Perspektive auf jede Mission. Spieler können die Nazi-Verschwörung allein oder mit einem Partner in Angriff nehmen. Die verbesserte Koop-Mechanik ermöglicht das Austauschen von Munition und Gegenständen, das Erteilen von Befehlen und die gegenseitige Heilung.

Invasionsmodus und Koop – Spieler dringen als Scharfschütze der Achsenmächte in die Kampagne eines Gegners ein. Es entsteht ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel, das eine neue Dimension der Herausforderung bietet, während sich Spieler an ihre Beute heranpirschen. Der Invasionsmodus kann im Spielmenü ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die gesamte Kampagne ist auch im Online-Koop-Modus für zwei Spieler spielbar, wobei die Partner Gegenstände und Munition teilen und sich gegenseitig wiederbeleben können.

Waffenmodifizierung – Durch die in den Missionen versteckten Werkbänke (in jeder Mission gibt es drei zu finden) können Spieler nahezu jeden Aspekt ihrer Waffe anpassen und verbessern. Zielfernrohre, Schäfte, Läufe, Magazine können ausgetauscht werden. Gewehre, Sekundärwaffen und Pistolen verfügen über eine große Bandbreite an Optionen. Darüber hinaus lässt sich die Munition dem jeweiligen Ziel entsprechend anpassen, von panzerbrechend bis hin zu nicht-tödlich.

Kompetitiver Multiplayer-Modus – Der eigene Charakter und die Ausrüstung können individuell angepasst werden. In kompetitiven 16-Spieler-Schlachten, in denen die Treffsicherheit der Spieler auf eine harte Probe gestellt wird, sammeln sie XP, Medaillen und Orden. Wer den Koop-Modus bevorzugt, kann sich im Survival-Modus mit bis zu 3 anderen Spielern gegen Wellen von Feinden zusammenschließen.

Kompletter Cross-Play-Support – Crossplay ermöglicht ein nahtloses Spielerlebnis im Koop-, Invasions- und kompetitiven Mehrspielermodus mit anderen Spielern auf allen anderen Plattformen.

Verbesserte Kill Cam – Realistischer und heftiger als je zuvor, kehrt die markante Röntgen-Kill-Cam zurück, durch die das wahre Ausmaß der Zerstörungskraft eines jeden Schusses sichtbar wird. Knochen lenken Kugeln auf unvorhersehbare Weise ab und bahnen sich einen neuen Weg durch feindliche Körper. SMGs und Pistolen können nun ebenfalls die Kill Cam auslösen, die auch mehrere Schüsse in dramatischer Zeitlupe darstellt. Die Häufigkeit, mit der Spieler die Kill Cam zu sehen bekommen, kann im Spielmenü angepasst werden, einschließlich der Möglichkeit, sie komplett zu deaktivieren.

Fortgeschrittenes Gunplay – Bei der Erfassung des Ziels gilt es, die Optionen für Gewehrschaft und Lauf sowie Schwerkraft, Wind und Herzfrequenz zu berücksichtigen. Zum ersten Mal in der Serie stehen auch für SMGs und Pistolen Visiere zur Verfügung.

Neue Bewegungsfreiheit – Karl kann jetzt Seilrutschen benutzen, Abhänge hinunterrutschen und sich an Vorsprüngen entlang hangeln, um den perfekten Aussichtspunkt zu erreichen oder sich an scharfsichtigen Feinden vorbeizuschleichen. Verbesserte Kletterfähigkeiten ermöglichen es, versteckte Bereiche auf der Spielkarte zu erkunden und alternative Routen freizuschalten.

Sniper Elite 5 ist ab sofort im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5 und PC via Steam und Windows Store erhältlich.