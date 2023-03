Sniper Elite 5: Season Pass Two ab heute erhältlich

Rebellion, einer der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Videospielentwickler und -publisher, veröffentlicht heute Season Pass Two für Sniper Elite 5, das gefeierte taktische Scharfschützenspiel.

Season Pass Two startet mit einer spannenden neuen Kampagnen-Mission namens Rough Landing, sowie zwei realistisch nachgebildeten Kultwaffen, dem Mosin-Nagant-Gewehr und der Sjögren-Schrotflinte.

Als Teil des aktuellen Spielupdates erhalten außerdem alle Spieler das kostenlose Trench Warfare-Waffenpaket. Dieses bietet Zugang zu drei neuen Pistolen: der Carl Gustav M/1945 SMG, der Trench Gun und der Double 1866 Pistole.

Den neuen Trailer, der die Inhalte von Rough Landing und das Trench Warfare Paket vorstellt, gibt es jetzt hier zu sehen:

Rebellion hat zudem angekündigt, dass Sniper Elite 5 ab sofort auch im Epic Games Store erhältlich ist, zusätzlich zu Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5, Steam und Windows Store.

Entwickelt in Kooperation mit Flix Interactive, und mit mehr Inhalten, die in den kommenden Monaten folgen werden, ist Season Pass Two nun auf allen Plattformen für 29,99 € verfügbar. Die Rough Landing-Mission und das Waffenpaket sind zudem auch separat für 14,99 € erhältlich.

Rough Landing-Mission und Waffenpaket

Rough Landing, die neueste Mission der Sniper Elite 5-Kampagne, ist allein und im Koop-Modus spielbar. Alliierte Piloten wurden über einem dichten Wald abgeschossen und mussten untertauchen, da die Nazis ihnen auf den Fersen sind. Es ist nun an den Spielern, die Piloten zu retten und sicherzustellen, dass wertvolle Informationen nicht in die Hände des Feindes geraten. Im Dickicht des Waldes, in einem engen Minenschacht und einem Dorf werden Spieler mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert, auch im Nahkampf.

Zur Unterstützung bei der Rettung der Piloten erhalten Spieler zwei neue Waffen: Das Mosin-Nagant-Gewehr und die Sjögren-Schrotflinte. Als mächtiges und zuverlässiges Gewehr bekannt, verfügt das Mosin-Nagant über hervorragende Mannstoppwirkung und Stabilität, was es zu einem exzellenten Scharfschützengewehr auf große Distanz macht. Indes war die schwedische 12G Sjögren Inertia eine der ersten halbautomatischen Schrotflinten. Der charakteristische Rückstoß kann kontrolliert werden, um präzise Schüsse bei angemessener Feuerrate abzugeben.

Das Paket ist im Season Pass 2 enthalten oder als separater Kauf verfügbar.

In diesem Paket enthalten:

Rough Landing-Kampagnen-Mission

Mosin-Nagant-Gewehr

Sjögren-Schrotflinte

Trench Warfare Waffenpaket

Dieses kostenlose Waffenpaket bietet Spielern zerstörerische Feuerkraft, die sich perfekt für Kampf auf kurze Distanz eignet.

Die Carl Gustav M/1945, besser bekannt als Swedish K, wurde ab 1945 verwendet. Sie vereint Merkmale diverser Feuerwaffen aus dem Zweiten Weltkrieg, um eine zuverlässige und gut ausbalancierte, Maschinenpistole zu schaffen. Mit einer Feuerrate von 600 Schuss pro Minute sorgt die Gustav für präzise Einzelschüsse und bietet gleichzeitig hervorragende Kontrolle im Dauerfeuer.

Als mächtige Pump-Action-Schrotflinte wurde die Trench Gun von US-Kräften erstmals während des Ersten und Zweiten Weltkriegs eingesetzt. Mit Geschossen des Kalibers 12 aus dem 6-Schuss Röhrenmagazin weist sie eine eher geringe Reichweite und Feuerrate auf, gleicht dies jedoch durch ein hohes Schadenspotenzial aus der Nähe aus.

Zu guter Letzt ist die Double 1866 eine doppelläufige Taschenpistole, die im 19. Jahrhundert als leicht zu versteckende Backup-Pistole entwickelt wurde und schnell gezogen werden kann. Obwohl sie lediglich über einen Single-Action-Abzug verfügt und nur eine sehr niedrige Mündungsgeschwindigkeit vorweisen kann, machen ihre einzigartigen Merkmale sie zu einer effektiven Waffe im Nahkampf.

In diesem Paket enthalten:

Carl Gustav M/1945 SMG

Trench Gun-Schrotflinte

Double 1866-Pistole

Das von der Kritik gefeierte Sniper Elite 5 ist der neueste Ableger der beliebten Scharfschützenreihe und ist ab sofort im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, Steam und im Windows Store erhältlich.

Sniper Elite 5 wurde von Rebellion entwickelt und bietet Spielern ein unvergleichliches taktisches Scharfschützenerlebnis. Dabei kämpfen sie sich durch die authentischsten Maps, die es je in der Serie gab – mit vielen realen Schauplätzen, die in atemberaubendem Detail eingefangen wurden.