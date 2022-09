Sniper Elite 5: Survival-Map ab sofort kostenlos verfügbar

Die neue Map „Amongst the Rubble” zeigt in Sniper Elite 5 eine vom Krieg gezeichnete Stadt.

Rebellion, einer der weltweit erfolgreichsten Videospiel-Entwickler und -Publisher, hat heute eine kostenlose Survival Map für Sniper Elite 5 sowie die neueste Charge an Season Pass One-Inhalten veröffentlicht.

Unter dem Titel „Amongst the Rubble“ steht die neue Survival-Map als Teil des neusten Updates allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Das Concealed Target Pack, welches neben einer neuen Pistole Charakter- und Waffen-Skins enthält, ist als Teil des Season Pass One sowie einzeln erhältlich.

Den Trailer zum neuen Content gibt es hier zu sehen:

„Amongst the Rubble“ ist allein und im Koop-Modus spielbar und versetzt Spieler in die einst wunderschöne Stadt Saint Nazaire, die nun durch den Krieg verwüstet wurde.

Es liegt nun an ihnen und ihren Teammitgliedern den Kommandoposten zu schützen, während sie in den rauchvernebelten Straßen und Ruinen gegen eine scheinbar nicht enden wollende Flut an Nazis kämpfen.

Das Concealed Target Weapon and Skin Pack ist die perfekte Scharfschützentarnung, um Feinde aus den Schatten heraus zu jagen. Das Pack enthält:

HS.22 Pistole

Pea Dot Camo Weapon Skin

Ghillie Suit Elite Charakter Skin (Karl und Monika)

Der authentische World War 2 Ghillie Suit Elite Character Skin (verfügbar für Karl und Monika) verbirgt die visuelle Silhouette, wodurch Scharfschützen regelrecht mit der Umgebung verschmelzen. Kombiniert mit dem Pea Dot Camo Weapon Skin ist das Setup besonders effektiv, um sich an die ahnungslosen Opfer heranzupirschen.

Unterdessen ist die HS.22 Pistole für verdeckte Operationen dank des integrierten Schalldämpfers besonders leise. Durch die Kugeln des Kalibers .22, verursacht sie sie so gut wie keinen Rückstoß und ist eine ebenso tödliche wie präzise Handfeuerwaffe.

Das Concealed Target Pack ist inzwischen als Teil des Season Pass One für 34,99 €, oder einzeln für 9,99 € verfügbar. Der Season Pass One enthält auch das Landing Force Missions and Weapons-Pack, das letzten Monat veröffentlicht wurden. Außerdem werden zwei weitere Inhalts-Pakete in den kommenden Monaten erscheinen.

Der von Kritikern wie Fans gefeierte Titel Sniper Elite 5 ist der neueste Ableger der vielfach ausgezeichneten Scharfschützenreihe und ist ab sofort im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5 und PC via Steam und Windows Store erhältlich. Der von Rebellion entwickelte Shooter bietet ein taktisches Scharfschützenerlebnis, das seinesgleichen sucht. Spieler kämpfen sich darin durch die eindrucksvollsten Maps der Seriengeschichte, inklusive zahlreicher realer Schauplätze, die in atemberaubendem Detail eingefangen wurden.