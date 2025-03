Sniper Elite: Resistance: DLC jetzt verfügbar inklusive kostenloser Inhalte

Rebellion, einer der erfolgreichsten unabhängigen Videospielentwickler und -publisher der Welt, hat frischen Content für Sniper Elite: Resistance veröffentlicht, dem neuesten Teil der erfolgreichen Sniper Elite-Reihe, veröffentlicht.

Das neue Vercors Vendetta-Missions- und Waffenpaket bietet eine brandneue Mission, die die Geschichte von Sniper Elite: Resistance fortsetzt, zusammen mit neuen Waffen für das Arsenal.

Rebellion hat zudem ein zusätzliches kostenloses Inhaltspaket für alle Besitzer von Sniper Elite: Resistance, das Fairburne’s Armoury-Waffen und Skin-Paket sowie zwei kostenlose neue Multiplayer-Karten veröffentlicht.

Vercors Vendetta-Missions- und Waffenpaket 15,99 €

Trotz der Zerstörung des Hauptlagers der Nazis mit dem tödlichen Nervenkampfstoff „Kleine Blume“ hat ein letzter Vorrat überlebt! Dieser Vorrat wurde nun in Artilleriegranaten geladen, die für einen baldigen Abschuss gegen mehrere Ziele in ganz Frankreich bereitstehen. Da das Leben von Millionen von Zivilisten auf dem Spiel steht, unternimmt Harry Hawker einen gewagten Versuch, die verbleibenden Wunderwaffen zu neutralisieren, bevor sie eingesetzt werden können.

Das M1941 Gewehr und die Armaguerra OG-44 werden Harrys Arsenal hinzugefügt, damit er ihre Mission erfüllen kann. Das M1941 wird vom U.S. Marine Corps verwendet und ist ein leistungsstarkes Gewehr mit einem 10-Schuss-Drehmagazin mit hoher Kapazität, das nicht so oft nachgeladen werden muss. Die italienische Armaguerra OG-44 ist eine Maschinenpistole mit einem speziellen Mechanismus oberhalb des Laufs, der einen extrem geringen vertikalen Rückstoß bewirkt.

Das Vercors Vendetta-Missions und Waffen-Paket enthält:

Die Vercors Vendetta Kampagnenmission

Das M1941 Gewehr

Die Armaguerra OG-44 Maschinenpistole

Fairburne’s Armoury Weapons und Skins Pack (kostenlos)

Das Fairburne’s Armoury-Waffen und Skin-Paket ist für alle Spieler kostenlos und enthält zwei Charakter-Skins sowie das M.1903 Gewehr und die M1A1 Gov. Das M.1903 Gewehr war das Scharfschützengewehr der Wahl für die Truppen während der Invasion der Alliierten in Europa. Mit seiner unglaublichen Reichweite und Mündungsgeschwindigkeit ist es eine tödliche Ergänzung für das Arsenal eines jeden Scharfschützen. Die kultige M1A1 Gov.-Maschinenpistole ist mit tödlicher .45ACP-Munition geladen. Allerdings müssen Spieler ganz nah heran, denn die Tödlichkeit der SMG wird durch ihr hohes Gewicht und die eingeschränkte Sicht auf das Visier ausgeglichen.

Das Fairburne’s Armoury-Waffen und Skin-Paket enthält:

M1A1 Gov. Maschinenpistole

M.1903 Gewehr

Field Jacket Charakter Skin

Leutnant Karl Fairburne Charakter Skin

Das neueste Sniper Elite: Resistance-Update enthält auch zwei neue Karten für den Mehrspieler-Modus: Die exklusive Karte St. Raymonds und die bei Sniper Elite 5-Fans beliebte Karte Flooded Village No Cross.

In Sniper Elite: Resistance übernimmt Harry Hawker, Agent der Special Operations Executive (SOE), zum ersten Mal in der Serie die Hauptrolle. Er stößt auf eine heimtückische neue Wunderwaffe – eine, die so mächtig ist, dass sie den Nazis zum Sieg verhelfen würde.

Diese neue, eigenständige Geschichte läuft parallel zu den Ereignissen von Sniper Elite 5 und befasst sich mit dem versteckten Krieg – weit entfernt von den Frontlinien, tief im Herzen des besetzten Frankreichs.

Sniper Elite: Resistance ist über den Game Pass spielbar und kann sowohl digital als auch physisch für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 und PlayStation 4, Windows PC und PC über Steam und Epic Games Store erworben werden.