Sniper Elite: Resistance: Propagandamissionen vorgestellt

Propagandamissionen sind eine neue Art in die Welt von Sniper Elite: Resistance einzutauchen.

Mit Propagandamissionen führt Rebellion eine neue Art von Missionen in Sniper Elite: Resistance ein. Diese kleinen Missionen erweitern das Spielerlebnis und sind an den Propagandaplakaten in der Spielwelt zu erkennen.

Im neuen Trailer zum Spiel könnt ihr einen Blick auf die Propagandamissionen werfen, in denen Zeit eine große Rolle spielt.

Sniper Elite: Resistance nimmt Spieler ab dem 30. Januar 2025 auf Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass ins Fadenkreuz.

Den Trailer könnt ihr euch hier auf YouTube anschauen.