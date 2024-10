Sniper Elite: Resistance: Release im Januar gerät ins Fadenkreuz

Rebellion, einer der erfolgreichsten unabhängigen Videospielentwickler und -publisher der Welt, hat bekannt gegeben, dass Sniper Elite: Resistance am 30. Januar 2025 erscheinen wird und ab sofort vorbestellt werden kann.

Sniper Elite: Resistance erscheint am ersten Tag im Game Pass und wird sowohl digital als auch physisch (mit der von Fireshine Games veröffentlichten Box-Edition) für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4, Windows-PC und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein.

Rebellion hat außerdem die Sniper Elite: Resistance Deluxe Edition angekündigt, die zusätzliche Season Pass-Inhalte enthalten wird, wenn sie später im Jahr erscheint.

Spieler, die Sniper Elite Resistance vorbestellen, erhalten als Bonus eine neue Zielführer-Kampagnenmission, einen zusätzlichen Waffenskin und das mächtige Karabiner 98-Gewehr.

Zusätzlich zu den Boni der Standard-Edition erhalten Vorbesteller der Deluxe-Edition die klassische M1911-Pistole und einen zwei Tage früheren Zugang zum Spiel.

In Sniper Elite: Resistance übernimmt Harry Hawker, Agent der Special Operations Executive (SOE), zum ersten Mal in der Serie die Hauptrolle, als er eine heimtückische neue Wunderwaffe entdeckt – etwas, das so mächtig ist, dass es den Nazis den Sieg im Krieg garantiert.

Diese neue, eigenständige Geschichte läuft parallel zu den Ereignissen von Sniper Elite 5 und lenkt die Aufmerksamkeit auf den versteckten Krieg, weit weg von den Frontlinien, tief im Herzen des besetzten Frankreichs.

Wie man es von der Sniper Elite-Franchise erwarten würde, bietet das Spiel eine unvergleichliche Scharfschützenmechanik, Stealth und taktische Third-Person-Kämpfe.

Die Spieler können außerdem erwarten, dass sie bei der Erfüllung ihrer Missionen freie Hand haben, mit optionalen Tötungslistenzielen, mehreren Infiltrations- und Extraktionspunkten und Nebenmissionen.

Sniper Elite Resistance führt außerdem Propaganda-Missionen ein, eine brandneue Art von Nebenmissionen in der Serie. Findet ein einzigartiges Propaganda-Poster in jedem Level der Hauptkampagne, um eine Propaganda-Mission freizuschalten, in der ihr zum Widerstandskämpfer werdet.

Features

Eigenständige Kampagne in voller Länge, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar ist

Authentisches Waffenarsenal aus dem Zweiten Weltkrieg, das sowohl Fan-Favoriten als auch Neuzugänge enthält

Anpassung und Aufrüstung der Waffen an Ihren Spielstil

Das Markenzeichen, die Röntgen-Kill-Cam, kehrt zurück und zeigt Ihnen die wahre Zerstörungskraft jedes Schusses.

Spielt im beliebten Invasionsmodus Katz und Maus im Mehrspielermodus

Sobald ihr euren Zielbereich festgelegt habt, könnt ihr im gegnerischen Mehrspielermodus online gegeneinander antreten.

In den kommenden Monaten werden weitere Details zu Sniper Elite: Resistance in den kommenden Monaten bekannt gegeben.