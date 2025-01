Sniper Elite: Resistance: Scharfe Schüsse im Xbox Game Pass

Rebellion veröffentlicht heute Sniper Elite: Resistance, den neuesten Teil der beliebten Scharfschützenreihe.

Sniper Elite: Resistance ist ab sofort via Game Pass spielbar und ist sowohl digital als auch physisch (mit der von Fireshine Games vertriebenen Retail-Fassung) für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 und PlayStation 4, Windows PC und PC via Steam und Epic Games Store erhältlich.

Neben der Standard Edition ist Sniper Elite: Resistance auch in einer Deluxe Edition erhältlich, die zusätzliche Season Pass-Inhalte enthält. Das Spiel wurde für die PlayStation Pro 5 verbessert und bietet den Spielern die Möglichkeit, die Sniper-Action in voller 4K-Auflösung zu erleben.

In Sniper Elite: Resistance übernimmt Harry Hawker, Agent der Special Operations Executive (SOE), zum ersten Mal in der Serie die Hauptrolle. Er stößt auf eine heimtückische neue Wunderwaffe – eine, die so mächtig ist, dass sie den Nazis zum Sieg verhelfen würde. Diese neue, eigenständige Geschichte läuft parallel zu den Ereignissen von Sniper Elite 5 und befasst sich mit dem versteckten Krieg – weit entfernt von den Frontlinien, tief im Herzen des besetzten Frankreichs.

Sniper Elite: Resistance bietet die serientypischen unvergleichlichen Scharfschützenmechaniken, Stealth und taktische Gefechte aus der 3rd-Person-Perspektive.

Spielern wird eine Vielzahl an Optionen an die Hand gegeben, wie sie ihre Missionen abschließen – mit optionalen Tötungslistenzielen, mehreren Infiltrations- und Extraktionspunkten und Nebenmissionen.

Brandneu in der Serie ist der Propaganda-Modus. Dieser neue Spielmodus wird durch die Entdeckung von Propaganda-Plakaten freigeschaltet, die in der Hauptkampagne versteckt sind, und lässt Spieler in die Rolle eines Widerstandskämpfers schlüpfen.

Features:

Eigenständige Kampagne, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar ist

Authentisches Waffenarsenal aus dem Zweiten Weltkrieg, das sowohl Fan-Favoriten als auch Neuzugänge enthält

Verbesserung und Anpassung der Waffen an den eigenen Spielstil

Das Markenzeichen der Serie, die X-Ray-Kill-Cam, kehrt zurück und zeigt die durchschlagende Zerstörungskraft eines jeden Schusses

Katz und Maus-Multiplayer im beliebten Invasionsmodus

Meisterhafte Scharfschützen stellen ihr Können im klassischen Mehrspielermodus auf die Probe

