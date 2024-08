Sniper Elite: Resistance: Scharfschütze direkt im Xbox Game Pass

Kämpft hinter feindlichen Linien in Sniper Elite: Resistance. Zum ersten Mal tritt Harry Hawker als Protagonist aus dem Schatten heraus!

Rebellion, einer der erfolgreichsten unabhängigen Videospielentwickler und -publisher der Welt, hat Sniper Elite: Resistance auf der gamescom Opening Night Live angekündigt.

Der Titel erscheint 2025 für PC, PlayStation 5 und 4 sowie für Xbox Series X|S, Xbox One und wird ab dem ersten Tag im Game Pass erhältlich sein.

Sniper Elite: Resistance erzählt eine fesselnde eigenständige Geschichte, die parallel zur Handlung von Sniper Elite 5 verläuft. Harry Hawker, Agent der Special Operations Executive (SOE), übernimmt zum ersten Mal in der Serie die Hauptrolle, als er eine heimtückische neue Wunderwaffe entdeckt – etwas, das so mächtig ist, dass es den Nazis den Sieg im Krieg garantiert.

Sniper Elite: Resistance bietet die unvergleichliche Scharfschützenmechanik, das Stealth-Gameplay und die taktischen Third-Person-Gefechte, die das Franchise bekannt gemacht haben. Dabei widmet sich das Spiel dem Krieg im Geheimen, weit weg von den Frontlinien, tief im Herzen des besetzten Frankreichs.

Attentats-Ziele, mehrere Infiltrations- und Extraktionspunkte und Nebenmissionen bieten eine Vielzahl an Optionen, die Aufträge abzuschließen. Weitere Spielfunktionen umfassen:

Vollständige, eigenständige Kampagne, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar ist

Authentisches Waffenarsenal des Zweiten Weltkriegs, das sowohl Fan-Favoriten als auch Serien-Neuzugänge enthält

Passe deine Waffen an und rüste sie auf, um Herausforderungen zu meistern und deinen eigenen Spielstil zu perfektionieren

Das Markenzeichen, die Röntgen-Kill-Cam, kehrt zurück und zeigt die wahre Zerstörungskraft jedes Abschusses

Spiele im beliebten Invasionsmodus Katz und Maus mit mehreren Spielern

Tritt im Mehrspielermodus online gegeneinander an.

Propaganda-Missionen sind eine brandneue Art von Nebenmissionen in der Serie. In jedem Level der Hauptkampagne befindet sich ein einzigartiges Propaganda-Plakat, um eine Propaganda-Mission freizuschalten, in der man zum Widerstandskämpfer wird. Unter Zeitdruck müssen Spieler schleichen, ihr Ziel erfassen und ihre Feinde unter bestimmten Bedingungen ausschalten, um ihre Mission zu erfüllen.