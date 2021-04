Sniper: Ghost Warrior Contracts 2: Next-Gen-Konsolen ermöglichen Unglaubliches, meint CI Games

Kenton Fletcher, Lead Creative Producer des Spiels Sniper Ghost Warrior Contracts 2, spricht in einem Interview über die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 und ihre überwältigende Performance.

Nachdem der Entwickler CI Games letzte Woche angekündigt hat, dass die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 mit einem 4K/30 FPS- und 2K/60 FPS-Modus ausgestattet werden, schwärmt er in einem Interview mit Gamingbolt von der neuen und aktuellen Konsolen-Generation.

„Es ist natürlich ziemlich normal, dass eine neue Konsolengeneration gewisse technische Unterschiede und Fähigkeiten zwischen den verschiedenen Plattformen mit sich bringt“, so Fletcher. „Mit dem Fortschreiten der Generation wird man wahrscheinlich sehen, dass die Entwickler weiter darauf drängen, jeden Aspekt der Konsolenfähigkeiten auszunutzen, aber es ist ein Lernprozess für jeden. Die neuen Maschinen stellen für die Entwicklerteams bereits jetzt einen großen Sprung nach vorne dar und erlauben uns, Dinge zu tun, die vorher nicht realisierbar waren.“

Laut Fletcher werden die Entwicklerstudios in Zukunft die neue schnellere Hardware sogar noch besser ausnutzen können. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint am 4. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.