Snoopy & The Great Mystery Club: Rätsel-Adventure enthüllt

Es ist an der Zeit, in die Pfoten des berühmtesten Beagles der Welt zu schlüpfen!

Snoopy & The Great Mystery Club ist ein brandneues Mystery-Adventure-Spiel, das am 10. Okt. 2025 auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen wird.

In der Rolle von Snoopy nutzt ihr euren Scharfsinn, um Rätsel zu lösen und Geheimnisse in der Stadt aufzudecken. Untersucht den Fall der verschwundenen Football-Ausrüstung, spürt geisterhafte Musik auf und vieles mehr – gemeinsam mit der Peanuts-Bande.

Setzt eure Detektivmützen auf und begleitet Snoopy und die Bande auf ein brandneues Mystery-Abenteuer voller bezauberndem Charme, cleverer Rätsel und herzerwärmender Freundschaften!

Erkundet die Stadt, löst knifflige Fälle und deckt verborgene Geheimnisse auf – mit Hilfe der liebenswerten Peanuts-Crew.

Egal, ob ihr verschwundene Drachen untersucht oder euch auf die Suche nach dem mysteriösen Lake Ness Monster begebt – jeder Fall steckt voller kniffliger Herausforderungen und unerwarteter Überraschungen.

Bildet ein Team aus vier Freunden wie Peppermint Patty, Lucy, Marcie, Schroeder, Franklin und anderen, von denen jeder seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten mitbringt. Zwanglos, geistreich und voller klassischem Peanuts-Charme ist dieses Wohlfühl-Rätselspiel das perfekte Abenteuer für Spieler jeden Alters!

WICHTIGE FEATURES

SPIELT ALS SNOOPY – Snoopy ist am Fall dran! Leitet den großen Geheimnisclub, schließt euch mit der Peanuts-Bande zusammen und nutzt ihre besonderen Stärken, um Rätsel zu lösen.

– Snoopy ist am Fall dran! Leitet den großen Geheimnisclub, schließt euch mit der Peanuts-Bande zusammen und nutzt ihre besonderen Stärken, um Rätsel zu lösen. ERKUNDET IKONISCHE ORTE – Besucht die Schule, die berühmte Musikhalle, Charlie Browns Haus, das Baseballfeld, den drachenfressenden Baum und viele weitere Orte auf eurer Jagd nach der Wahrheit!

– Besucht die Schule, die berühmte Musikhalle, Charlie Browns Haus, das Baseballfeld, den drachenfressenden Baum und viele weitere Orte auf eurer Jagd nach der Wahrheit! SNOOPY IST AM FALL DRAN – Wechselt zwischen Snoopys Rollen – Detektiv, Beagle-Pfadfinder, wilder Pirat und vielen mehr – und löst Rätsel mit cleveren Werkzeugen wie einem Laubbläser, der Super-Detektiv-Lupe, einem zuverlässigen Metalldetektor und anderen Hilfsmitteln.

– Wechselt zwischen Snoopys Rollen – Detektiv, Beagle-Pfadfinder, wilder Pirat und vielen mehr – und löst Rätsel mit cleveren Werkzeugen wie einem Laubbläser, der Super-Detektiv-Lupe, einem zuverlässigen Metalldetektor und anderen Hilfsmitteln. MINISPIELE IM GEHEIMNISCLUB – Habt Spaß mit Baseball, Football, Basteln, Gedächtnistests, Gegenstandssuchen, Klavierspielen und Seifenkistenrennen – und erhebt euch im legendären Sopwith Camel in die Lüfte, um den Roten Baron zu jagen!

– Habt Spaß mit Baseball, Football, Basteln, Gedächtnistests, Gegenstandssuchen, Klavierspielen und Seifenkistenrennen – und erhebt euch im legendären Sopwith Camel in die Lüfte, um den Roten Baron zu jagen! EINE GESCHICHTE VOLLER HERZ & HUMOR – Erlebt humorvolle und bezaubernde Begegnungen in einer emotionalen Geschichte, die die Kraft von Freundschaft, Teamgeist und dazu zu stehen, wer man ist, feiert.

Snoopy & The Great Mystery Club wird von Cradle Games entwickelt und von GameMill Entertainment veröffentlicht.