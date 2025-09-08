SnowRunner: Alle Details zum Year 5 Pass

SnowRunner – Die vierte Erweiterung “High Voltage” ist jetzt verfügbar, zusammen mit dem neuen Year 5 Pass!

Focus Entertainment und Saber Interactive freuen sich, die Veröffentlichung der vierten Erweiterung von SnowRunner, “Season 16: High Voltage”, bekannt zu geben, wie wir bereits berichtet haben.

Sie führt Spieler in die USA nach Washington und ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Mac und PC erhältlich! Außerdem markiert Season 16 das Ende des Year 4 Pass und den Beginn des Year 5 Pass, wozu es jetzt mehr Details gibt.

Nach 16 Seasons ist das Spiel noch lange nicht am Ende, denn der brandneue Year 5 Pass ist jetzt verfügbar. Er bietet Inhalte aus vier Seasons, führt Spieler in neue Länder, stellt neue Biome vor und birgt viele Herausforderungen – neben all den Trucks und Add-ons, die SnowRunner seit 2020 zum ultimativen Offroad-Erlebnis machen.

Beim Kauf erhalten Spieler außerdem das “Pathfinders Vinyl Wrap Pack”. Der Year 5 Pass ist ab sofort erhältlich.

Season 16: High Voltage ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac und PC verfügbar — und ist automatisch für alle Besitzer des Year 4 Pass oder der 4-Year Anniversary Edition zugänglich.