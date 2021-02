SnowRunner: Fehlerbehebungen und Season 4 in Arbeit

Wie Focus Home Interactive bekannt gibt, stach nach Rückmeldungen und Berichten der SnowRunner Community, nach dem Season 3-Update ein Problem hervor: das RAM-Limit auf Konsolen. Wenn Mods auf Konsolen ankamen, verursachten sie unerwartete Abstürze, da sie von einem anderen System kamen. Um diese zu begrenzen und das Spielerlebnis zu verbessern, mussten die Entwickler eine stärkere Mod-Beschränkung auf PS4 und Xbox One einführen. Die unglückliche Konsequenz ist, dass Spieler nicht mehr so viele Mods gleichzeitig verwenden können wie zuvor, oder dass sie bestimmte größere Mods nicht mehr verwenden können.

Das Feedback dazu wurde gesehen und erkannt, dass die aktuelle Begrenzung zu streng ist. Deshalb arbeitet das Team derzeit intensiv an der Speichererweiterung und ist dabei, das Spiel zu patchen.

Das Entwickler-Team rät Moddern bis zur Erhöhung des RAM-Limits ihren Mod eventuell optimieren, wenn er nicht für Konsolen geeignet ist. Am einfachsten ist es, die Poly-Anzahl zu reduzieren und die Sounds zu komprimieren (oder Ingame-Sounds statt eigener Sounds zu verwenden). Das RAM-Limit ist nicht dasselbe wie das generelle 1GB-Limit für Mods. Alternativ kann man auch warten, bis das Limit erhöht wird.

Season 4 ist mit dem nächsten, großen Inhaltsupdate ebenfalls in der Mache. Um was es genau geht, wollen die Entwickler noch nicht genau mitteilen, aber bald werden die Februar-Gewinner der Mod Awards bekannt geben. Um die Auswahl zu vergrößern wird es zwei Gewinner in einer einzigen Kategorie geben: Favorite Vehicle Mods (vorher war es aufgeteilt zwischen „Fahrzeugmodell“ und „Fahrgefühl“). Die vollständige Liste lautet also:

