SnowRunner: Grand Harvest-Erweiterung startet heute mit Season 8

Heute ist Grand Harvest, die zweite Erweiterung für SnowRunner, mit Season 8 eingetroffen.

Zum Umfang der Erweiterung zählen neue Missionen, vier Karten, auf denen Spieler die Natur und Landwirtschaft wiederherstellen sollen, drei Fahrzeuge und ein exklusiver Skin.

„Steuert drei neue Fahrzeuge und sorgt nach einer Reihe von Missernten und geringen Erträgen für nachhaltigen Anbau und alternative Energiequellen. Diese zweite Erweiterung versetzt euch in ländliche Gebiete und stellt euch vor die Aufgabe, eine aus vier Karten bestehende Region wieder aufblühen zu lassen. Ihr bringt die Ortschaft und euer Flugrollfeld auf Vordermann, baut Infrastruktur für saubere Energiegewinnung auf, repariert Landwirtschaftsgeräte und vieles mehr!“

Inhalte von Grand Harvest

Ein neues Primärziel mit neuen Missionen zur Wiederaufnahme des Anbaus sorgt für Stunden voller Spielinhalte.

Vier brandneue Karten mit jeweils 4 km². Stell die örtliche Natur und Landwirtschaft wieder her und sorge inmitten einer Landschaft voller Bahnhöfe, Baustellen, Dörfer und Anbauflächen für den Erhalt alternativer Energiequellen.

Drei neue Fahrzeuge, darunter zwei Kirowez-Traktoren: Setz dich ans Steuer des klassischen, strapazierfähigen Sowjet-Trucks Step 39331 „Pike“ und feiere mit der klassischen Landmaschine K700 sowie dem hochmodernen Traktor K7M das SnowRunner-Debüt von Kirowez.

Einen exklusiven Skin für den Step 39331 „Pike“.

Die Erweiterung könnt ihr über den Microsoft Store einzeln erwerben oder über den Jahr 2-Pass des Spiels.

Was alles in der neuen Erweiterung steckt, erzählt der Entwickler in diesem Video: