SnowRunner: Kraftvoller Truck im Crocodile DLC Pack

Autor:, in / SnowRunner

SnowRunner, die Open World Off-Road Erfahrung von Saber Interactive und Focus Entertainment, erweitert einmal mehr die Sammlung kraftvoller und starker Vehikel mit dem neuen Crocodile Pack, das jetzt auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, und PC verfügbar ist.

Benannt nach dem zeitlosen Reptil – wegen seiner einzigartigen Form und seines tiefliegenden Motors – ist der brandneue Step 33-64 “Crocodile” Truck jetzt mit einzigartigen Erweiterungen verfügbar.

Zu sehen gibt es das neue Fahrzeug auf den neuen Screenshots:

Ein echter Allrounder mit einem Vintage Design – ohne Schnickschnack

Der Step 33-64 “Crocodile” ist genauso wendig wie bescheiden, in der Lage zwischen Aufgaben und Terrains umzuschalten, ohne dass die Technik murrt. Für den neuen Truck gibt es auch gleich visuelle Add-ons, die den Vintage Look weiter unterstreichen. Andere Fahrzeuge können mit einer erweiterten Ladefläche mit zusätzlichem Benzin versorgt werden – um ein Beispiel zu geben. Wer mit dem Step 33-64 durch die verschneite Landschaft fährt, der wird in jedem Falle schnell die Zeit vergessen.

Neue Modding Tools werden bald auf der Nintendo Switch Modding zur Realität werden lassen

Das heutige Update markiert noch einen weiteren Meilenstein. Es gibt neue Modding Tools, die es unserer talentierten Community erlauben, auch auf der Nintendo Switch Mods vorzubereiten – und das noch bevor Mods offiziell mit Season 7: Compete & Conquer eingeführt werden. Das Prinzip bleibt das Gleiche wie auf der PlayStation 4 und der Xbox One: Einmal veröffentlicht (oder geupdated) werden die Switch-kompatiblen Mods von Saber Interactive geprüft und erhalten dann grünes Licht. Sobald Season 7 da ist, können Spieler dann Mods abonnieren und im Spiel nutzen – dafür ist lediglich ein mod.io Account im Spiel nötig.

Das Crocodile Pack ist jetzt für 3,99 Euro auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC als Standalone DLC zum Kauf verfügbar. Die Off-Road Erfahrung, SnowRunner, die Year 1 und Year 2 Passes sind verfügbar auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.