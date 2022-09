SnowRunner: Partnerschaft mit Western Star geht weiter

Autor:, in / SnowRunner

SnowRunner, die Open World Sandbox Offroad-Simulation von Saber Interactive und Focus Entertainment, hat mit dem Western Star Wolf Pack einen frischen DLC und dazu passende Screenshots erhalten. Der Standalone DLC fügt neue Trucks von Western Star dem Spiel hinzu, ebenso einige neue exklusive kosmetische Items. Werft in den The Wolf Pack DLC schon mal einen Blick an Hand der neuen Screenshots.

Macht euch bereit, die extreme Wildnis von SnowRunner hinter den Lenkrädern der 57X, 47X NF1424 und der NF1430 Variante zu erkunden. Diese Neuzugänge dürften eure neue Wahl sein, wenn es darum geht, Missionen effizient und sicher mit zähen Vehikeln abzuschließen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Und mit zahlreichen optischen Items könnt ihr sie ganz euren Wünschen nach anpassen.

Dieser DLC unterstreicht die lange Partnerschaft zwischen Western Star und Focus Entertainment. Schon in den Zeiten von MudRunner: American Wilds war es immer ein besonders Erlebnis für Focus Entertainment die mächtigen Trucks von Western Star in die Wildnis zu schicken.