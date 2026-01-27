SnowRunner: Season 17 Repair & Rescue startet durch

Mit SnowRunner Season 17: Repair & Rescue beginnt ein neues Kapitel für alle Offroad‑Fans. Die Erweiterung bringt eine Mischung aus Wiederaufbau, Infrastruktur‑Missionen und klassischem Rettungseinsatz – verpackt in zwei brandneuen Karten, die in den gebirgigen Regionen Westasiens angesiedelt sind.
Zwei neue Maps in Westasien
Die Landschaft ist rau, steinig und voller Höhenunterschiede. Spieler müssen:
- Geröll und Trümmer beseitigen
- Gebäude renovieren
- Infrastruktur wiederherstellen
- Brunnen installieren, um die Region langfristig zu stabilisieren
Die Maps setzen stark auf vertikale Herausforderungen und anspruchsvolle Routen, die präzises Fahren und gute Planung erfordern.
Zwei neue Trucks: Voron G‑5352 & Jangsu RX600
Season 17 bringt zwei neue Fahrzeuge, die perfekt auf die neuen Aufgaben zugeschnitten sind:
- Voron G‑5352: Ein robuster, schwerer Offroader mit hoher Zugkraft
- Jangsu RX600: Ein vielseitiger Utility‑Truck, ideal für Bau‑ und Reparaturmissionen
Beide Fahrzeuge erweitern das Arsenal um dringend benötigte Spezialisten für Rettungs‑ und Wiederaufbauarbeiten.
Repair & Rescue Gameplay
Die Missionen drehen sich um:
- Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur
- Transport schwerer Materialien
- Installation neuer Versorgungssysteme
- Unterstützung der lokalen Bevölkerung
Hier noch der neue Overview-Trailer für euch:
