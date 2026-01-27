SnowRunner: Season 17 Repair & Rescue startet durch

SnowRunner Season 17 ist da: Neue Maps, neue Trucks, neue Missionen – Repair & Rescue startet durch.

Mit SnowRunner Season 17: Repair & Rescue beginnt ein neues Kapitel für alle Offroad‑Fans. Die Erweiterung bringt eine Mischung aus Wiederaufbau, Infrastruktur‑Missionen und klassischem Rettungseinsatz – verpackt in zwei brandneuen Karten, die in den gebirgigen Regionen Westasiens angesiedelt sind.

Zwei neue Maps in Westasien

Die Landschaft ist rau, steinig und voller Höhenunterschiede. Spieler müssen:

Geröll und Trümmer beseitigen

Gebäude renovieren

Infrastruktur wiederherstellen

Brunnen installieren, um die Region langfristig zu stabilisieren

Die Maps setzen stark auf vertikale Herausforderungen und anspruchsvolle Routen, die präzises Fahren und gute Planung erfordern.

Zwei neue Trucks: Voron G‑5352 & Jangsu RX600

Season 17 bringt zwei neue Fahrzeuge, die perfekt auf die neuen Aufgaben zugeschnitten sind:

Voron G‑5352: Ein robuster, schwerer Offroader mit hoher Zugkraft

Ein robuster, schwerer Offroader mit hoher Zugkraft Jangsu RX600: Ein vielseitiger Utility‑Truck, ideal für Bau‑ und Reparaturmissionen

Beide Fahrzeuge erweitern das Arsenal um dringend benötigte Spezialisten für Rettungs‑ und Wiederaufbauarbeiten.

Repair & Rescue Gameplay

Die Missionen drehen sich um:

Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur

Transport schwerer Materialien

Installation neuer Versorgungssysteme

Unterstützung der lokalen Bevölkerung

Hier noch der neue Overview-Trailer für euch: