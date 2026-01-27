SnowRunner: Season 17 Repair & Rescue startet durch

SnowRunner Season 17 ist da: Neue Maps, neue Trucks, neue Missionen – Repair & Rescue startet durch.

Mit SnowRunner Season 17: Repair & Rescue beginnt ein neues Kapitel für alle Offroad‑Fans. Die Erweiterung bringt eine Mischung aus Wiederaufbau, Infrastruktur‑Missionen und klassischem Rettungseinsatz – verpackt in zwei brandneuen Karten, die in den gebirgigen Regionen Westasiens angesiedelt sind.

Zwei neue Maps in Westasien

Die Landschaft ist rau, steinig und voller Höhenunterschiede. Spieler müssen:

  • Geröll und Trümmer beseitigen
  • Gebäude renovieren
  • Infrastruktur wiederherstellen
  • Brunnen installieren, um die Region langfristig zu stabilisieren

Die Maps setzen stark auf vertikale Herausforderungen und anspruchsvolle Routen, die präzises Fahren und gute Planung erfordern.

Zwei neue Trucks: Voron G‑5352 & Jangsu RX600

Season 17 bringt zwei neue Fahrzeuge, die perfekt auf die neuen Aufgaben zugeschnitten sind:

  • Voron G‑5352: Ein robuster, schwerer Offroader mit hoher Zugkraft
  • Jangsu RX600: Ein vielseitiger Utility‑Truck, ideal für Bau‑ und Reparaturmissionen

Beide Fahrzeuge erweitern das Arsenal um dringend benötigte Spezialisten für Rettungs‑ und Wiederaufbauarbeiten.

Repair & Rescue Gameplay

Die Missionen drehen sich um:

  • Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur
  • Transport schwerer Materialien
  • Installation neuer Versorgungssysteme
  • Unterstützung der lokalen Bevölkerung

Hier noch der neue Overview-Trailer für euch:

  2. Ralle89 73860 XP Tastenakrobat Level 2 | 27.01.2026 - 17:48 Uhr

    Habe es mal versucht für mich ist das leider nichts 😅 wünsche den anderen auch viel Spaß.

