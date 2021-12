SnowRunner Season 6: Haul & Hustle ist da und bringt neue Karten in Maine, USA, mit – Schaut euch jetzt den Trailer an!

Saber Interactive und Focus Entertainment sind stolz, die Veröffentlichung von Season 6: Haul & Hustle für SnowRunner zu verkünden – mitsamt den zahlreichen Inhalten, die das Update mit sich bringt: Eine gänzlich neue Region mit zwei riesigen Karten, die mit einzigartigen Aktivitäten aufwarten. Auch zwei neue Vehikel sind mit dabei. Wärmt eure Motoren vor und schaut euch den offiziellen Übersichts-Trailer zu Season 6 an!

Etabliert eine neue Basis in den Wäldern von Maine, USA

Schwärmt aus in die unwirtlichen Regionen von Maine, bezwingt die Elemente mit zwei neuen Vehikeln: Den 8×8 auf Wälder ausgelegten Aramastu Forwarder und den starken und soliden Tayga 6455B – ein 6-Rad Offroader, der auch mit Terrain, das keine Fehler verzeiht klarkommt. Egal ob Matsch oder Schnee: Nehmt die bisher schwierigisten Herausforderungen an, was sogleich mit dem Fehlen einer vernünftigen Garage fehlt. Es gibt also viel zu tun!

Kostenloses Update kommt PC & Konsolen Crossplay, Fotomodus und mehr!

Zusammen mit Season 6 hat Snowrunner noch ein großes kostenloses Update bekommen, welches Crossplay zwischen PC und PS4 – sowie kurze Zeit später auch Xbox One – ermöglichen wird. Dazu gibt es noch den von Fans oft gewünschten Fotomodus! Und neue Skins, die durch Community Votes ermittelt wurden, sind ebenfalls mit dabei.

Season 6: Haul & Hustle ist jetzt auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC als Teil des Year 2 Pass erschienen. SnowRunner ist als Premium Edition verfügbar, die neben dem Hauptspiel noch den Year 1 Pass auf alle Plattformen beinhaltet.