SnowRunner: Season 7 startet heute in 4K und 60 FPS auf Xbox Series X|S

Saber Interactive und Focus Entertainment veröffentlichen heute mit Season 7: Compete & Conquer die nächsten Inhalte für die Offroad-Erfahrung SnowRunner. Verfügbar für alle Year 2 Pass Besitzer fügt dieses Update eine neue Region mit einer sommerlichen Karte, zwei neue Vehikel und spannende Renn-Möglichkeiten hinzu.

Entdeckt diese Season zudem in 4K und 60 FPS, da SnowRunner jetzt auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 erschienen ist – sowohl digital als auch im Retail.

Neuer Tennesse-Rennspaß

Entdeckt die Wildnis von Burning Will, Tennesse in Season 7: Compete & Conquer. Eine frische Karte mit einem Ausmaß von 4km² – erlebt das ungezügelte Land und spürt den Geschmack des Sommers, wenn ihr am großen Fluss entlang, durch ein Zeltdorf und unter den Ballons am Himmel entlang fahrt.

Ein schlammiger Track und das Offroad Setting, welches zu Rally-Rennen einlädt, komplettieren diese Karte voller neuer Herausforderungen. Tretet gegen eure Freunde an oder fahrt gegen die Zeit in neuen Checkpoint-Rennen!

Neue Herausforderungen schreien natürlich auch nach neuen Vehikeln und Season 7 bringt gleich zwei davon für verschiedene Gelegenheiten mit – jedes mit exklusiven Racing-Skins: Der Gor BY-4 ist ein super leichtes Auto zum Erkunden und der Sprinter 43-19, ein beeindruckender Truck im Dakar-Style wurde gebaut, um auch unter den härtesten Bedingungen mit Höchstgeschwindigkeiten zu fahren.

Wie mit jeder Season bei SnowRunner erhalten Spieler auch dieses Mal neue kosmetische Items, zusammen mit 10 neuen Stickern. Um das Paket abzurunden, bringt Season 7 zudem Cross-Play Support für die Nintendo Switch, was das Antreten gegen Spieler vom PC, der PlayStation und der Xbox erlaubt!

Erobert die Wildnis in 4K/60FPS auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Season 7 erhebt SnowRunner zudem in neue simulierte Höhen, denn das Spiel feiert sein Debut auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Und ja, alle Besitzer bekommen ein kostenloses Update. Mit 60 FPS, verbesserter Grafik und bis zu 4K UHD, schnelleren Ladezeiten, besserem Depth of Field und weiteren Verbesserungen sieht SnowRunners offene Spielwelt beeindruckender aus als jemals zuvor!

Hinweis für Spieler auf Xbox One-Konsolen

Via Twitter ließ man Spieler wissen, dass das Season 7-Update mit seinen neuen Inhalten aufgrund eines Problems derzeit noch nicht für Xbox One-Konsolen verfügbar ist. Der Entwickler arbeitet schnellstmöglich an einer Behebung des Problems.