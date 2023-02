SnowRunner: Termin und Bilder zu Season 9: Renew & Rebuild

Autor:, in / SnowRunner

Saber Interactive versorgt SnowRunner auch in diesem Jahr mit weiteren Inhalten. So wird es am 28. Februar mit Season 9: Renew & Rebuild ein weiteres Update für Konsolen und PC geben.

Mit der neuen Season werden zwei neue Fahrzeuge spielbar sein sowie zwei neue Karten, die im kanadischen Ontario angesiedelt sind.

Dazu gibt es weitere Add-ons sowie kosmetische Gegenstände.

Zur kommenden Season wurden von Focus Entertainment neue Screenshots veröffentlicht: