SnowRunner: Update verändert die Karte komplett: Erstes Dschungel-Biom ist jetzt verfügbar

Mit Season 18: Patch & Power schlägt SnowRunner ein neues Kapitel auf. Das aktuelle Update ist ab sofort für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar und führt die Spieler erstmals in einen tropischen Dschungel. Schauplatz der neuen Season ist der mexikanische Bundesstaat Chiapas, der

Mit Season 18: Patch & Power schlägt SnowRunner ein neues Kapitel auf. Das aktuelle Update ist ab sofort für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar und führt die Spieler erstmals in einen tropischen Dschungel.

Schauplatz der neuen Season ist der mexikanische Bundesstaat Chiapas, der als erste tropische Region in der Geschichte von SnowRunner dient. Dort unterstützt ihr die Nationale Energiekommission beim Abschluss eines Geothermiekraftwerks, nachdem schwere tropische Stürme die Region verwüstet haben.

Dabei erkunden Spieler zwei neue Karten mit dichten Dschungelgebieten, Mangrovenwäldern, Sandstränden und anspruchsvollen Offroad-Strecken. Zum ersten Mal seit dem Start der Reihe vor sechs Jahren steht damit ein vollständig neues Biom im Mittelpunkt einer Season.

Das bietet Season 18: Patch & Power

Neue Region Chiapas in Mexiko

Zwei neue Karten

Erstes tropisches Dschungel-Biom der Seriengeschichte

Neue Missionen rund um den Bau eines Geothermiekraftwerks

Dschungelgebiete, Mangrovenwälder und Küstenregionen

Zwei neue Fahrzeuge für Besitzer des Year 5 Pass

Neue Fahrzeuge

Mercer R230

Wendiger Offroad-LKW

Speziell für schwieriges Gelände ausgelegt

HIB Billert M816

Autobahnorientierter Schwerlast-LKW

Hohe Geschwindigkeit

Verbesserte Kraftstoffeffizienz

Auch Nintendo-Spieler erhalten bald Zugriff auf die neue Erweiterung. Season 18 erscheint am 7. Juli für die Nintendo Switch 2. Gleichzeitig wird die vollständige Crossplay-Unterstützung mit allen anderen Plattformen zurückkehren, sodass Spieler wieder gemeinsam mit bis zu drei Freunden auf Tour gehen können.

Neben der digitalen Veröffentlichung ist SnowRunner mittlerweile auch physisch für Nintendo Switch 2 erhältlich. Die neue Plattform profitiert dabei direkt von den Inhalten aus mehr als sechs Jahren Live-Service-Unterstützung und inzwischen 18 Seasons.

Mit Patch & Power erweitert Saber Interactive die Offroad-Simulation erneut um frische Umgebungen und zeigt, dass auch nach Jahren noch neue Regionen und Spielideen für SnowRunner umgesetzt werden.