SnowRunner: Xbox Series X-Version erscheint am 31. Mai

SnowRunner Season 7 erscheint am 31. Mai zusammen mit den Versionen für PS5 and Xbox Series.

SnowRunner, die Offroad-Erfahrung von Saber Interactive und Focus Entertainment, wird einmal mehr erweitert – mit Season 7: Compete & Conquer, die am 31. Mai erscheint. Die Season, die Besitzern des Year 2 Pass auch so zur Verfügung steht, kommt mit einer sommerlichen Karte, welche mit neuen Herausforderungen und Aktivitäten aufwartet, an denen sich erfahrene Spieler austoben können.

Zwei neue Vehikel sind ebenfalls mit dabei, genauso wie zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung! Schaut euch die nun veröffentlichten Screenshots an, um einen ersten Blick auf die neuen Herausforderungen zu werfen, die am 31. Mai auf die PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC kommen.

Season 7: Compete & Conquer bringt euch nach Burning Mill, Tennessee und führt zum ersten Mal Rennen in das Gameplay ein. Nehmt teil in Zeitrennen und sichert euch die Checkpunkte auf dem Weg zur Ziellinie oder tretet gegen eure Freunde auf dreckigen Tracks an. Mit den Ballons in der Luft und einer frischen Zeltstadt ist SnowRunner bereit, kompetetiv zu werden!

Um die Zeiten zu schlagen, stehen auch zwei neue Fahrzeuge in eurer Garage bereit, jedes davon mit einem exklusiven Racing-Skin: Der superleichte Gor BY-4 und der Sprinter 43-19, ein furchteinflößender Truck im Stil der Dakar Rally, welcher auch die härtesten Untergründe meistern kann.

Wie gewöhnlich kommt Season 7 natürlich auch mit zahlreichen Items, um euer Spiel ordentlich zu personalisieren. Und zu all dem gibt es noch etwas Neues für alle SnowRunner Spieler: Spieler auf der Nintendo Switch werden die Möglichkeit haben, mit ihren Freunden auf dem PC, der PlayStation und der Xbox dank Crossplay Support zu fahren!

Erorbert die Wildniss in 4K/60FPS auf der PS5 und der Xbox Series X|S: Gemeinsam mit der Veröffentlichung von Season 7: Compete & Conquer, kommt SnowRunner mit einem kostenlosen Update für alle Besitzer auch auf die PlayStation 5 and Xbox Series X|S.. Noch nie war die Wildniss so schön, so flüssig. Die verbesserten Versionen bieten 60 FPS, verbesserte Grafik und Auflösungen bis zu 4k UHD, schneller Ladezeiten, ein besseres Depth of Field und vieles mehr!

Season 7: Compete & Conquer erscheint am 31. Mai im Rahmen des Year 2 Pass. SnowRunner ist jetzt verfügbar auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC. Die PlayStation 5 und Xbox Series X|S Versionen erscheinen am selben Tag mit einem kostenlosen Update für alle Besitzer der Digital und der Retail Version und für Neueinsteiger.