Snufkin: Melody of Moominvalley: Adventure ab 17. Dezember für Xbox erhältlich

Snufkin: Melody of Moominvalley wird am 17. Dezember für PlayStation und Xbox erscheinen.

Auf der Wholesome Snack: The Game Awards Edition kündigten der Indie-Publisher Raw Fury und der Entwickler Hyper Games an, dass ihr gemütliches musikalisches Abenteuerspiel Snufkin: Melody of Moominvalley ab dem 17. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows erhältlich sein wird, damit noch mehr Spieler in den Genuss des Spiels kommen können.

Mit dem DLC „Fuddler’s Courtship“, der zeitgleich mit der Veröffentlichung auf den Konsolen erscheint, werden die Spieler noch mehr Inhalte genießen können.

Neue Konsolenspieler werden mit dem Basisspiel Snufkin in eine Erweiterung der wunderbaren Welt von Mumin eingeführt: Melody of Moominvalley bietet Fans der Geschichten und Charaktere ein weiteres Abenteuer, das sie erkunden können, und denjenigen, die das Mumin-Universum noch nicht kennen, den perfekten Einstieg.

Diese neuen Spieler sind eingeladen, die Harmonie in der sorgfältig gestalteten Welt des Spiels wiederherzustellen, während sie sich auf eine wohltuende Reise voller nachdenklicher Geschichten und berührender, emotionaler Momente begeben.

Mit dem „Fuddler’s Courtship DLC“ können sich die Spieler auf ein brandneues Abenteuer im Taschenformat voller wundervoller Begegnungen inmitten der beeindruckenden Aquarellbilder des Herbstes begeben.

In dieser gefühlvollen, romanhaften Geschichte braucht der neugewonnene Freund Fuddler eine helfende Hand, um seine Gefühle auszudrücken, und die Spieler begleiten Snufkin und seinen besten Freund Mumin-Troll auf einem Campingausflug tief in die Wildnis, bevor der Winter einbricht.

Was eigentlich ein entspannender Ausflug für zwei sein sollte, wird zu einer chaotischen und romantischen Reise mit vielen neuen und alten Freunden.