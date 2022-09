Snufkin: Melody of Moominvalley: Mumins erscheinen für Xbox und PlayStation

Raw Fury kündigt Snufkin: Melody of Moominvalley an und bringt die Mumins auf Xbox, PlayStation und PC.

Entwickler Hyper Games und Publisher Raw Fury freuen sich, die beliebten Mumin-Figuren in Snufkin: Melody of Moominvalley auf PC und Konsolen zu bringen. Die weltweit bekannten Mumins stammen aus dem genialen Kopf der Autorin, Künstlerin und weltbekannten Cartoonistin Tove Jansson.

In dem musikalischen Abenteuer Snufkin: Melody of Moominvalley, müssen die Spieler*innen dem namensgebenden Snufkin dabei helfen, die Harmonie des Mumin-Tal wiederherzustellen. Diese Harmonie wird durch die Ausbreitung grotesker Parks verdrängt, die das natürliche Gleichgewicht des Tals zerstören. Snufkin: Melody of Moominvalley ist ein stimmungsvolles und entspanntes Abenteuer für Kinder sowie Erwachsene und kombiniert Open-World-Mechaniken mit Rätseln, Stealth und melodischen Elementen.

Über das Spiel: Helft Snufkin in dem musikalischen Abenteuer Snufkin: Melody of Moominvalley dabei, Harmonie und Gleichgewicht im Mumin-Tal wiederherzustellen und es vor dem hartnäckigen Parkwächter zu schützen. Genießt eine gemütliche Atmosphäre mit einprägsamen Charakteren sowie eine liebevoll gestaltete Geschichte, die durch amüsante Rätsel, Abenteuer und Lieder ergänzt wird.

Features:

Ein unaufgeregtes Abenteuer im wunderschönen Märchenbuch-Stil

Eine Geschichte voller charmanter Charaktere und musikalischer Rätsel

Erkunde Muminvalley, inspiriert von den Originalgeschichten der Schöpferin Tove Jansson

Kombiniere geschickt deine Mundharmonika, Tarnungen und die Fähigkeiten deiner Freunde, um den Parkwächter zu überlisten und das Mumin–Tal für alle zu öffnen

Ein fantastischer, stimmungsvoller Soundtrack in Zusammenarbeit mit Sigur Rós

Snufkin: Melody of Moominvalley wird auf der diesjährigen Tokyo Game Show am Stand von Norwegian Games (2-S01) zu sehen sein. Weitere Informationen folgen demnächst.