Während die Fußballmanie um die Welt fegt, geben No More Robots (Descenders, Hypnospace Outlaw) und PanicBarn (Not Tonight) offiziell bekannt, dass Soccer Story, ein komödiantisches Open-World-RPG über die Rettung der Welt mit einem Fußball, am 29. November erscheint.

Jeder im Team freut sich sehr, Teil der einzigen Soccer Story in diesem Jahr zu sein, die sich nicht um eklatante Korruption und Menschenrechtsverletzungen dreht, sondern um Pandas, Ninjas… und ihr wisst schon, ein angemessenes Maß an Korruption.

No More Robots! Ein Jahr ist vergangen, nachdem die Katastrophe die Grundlagen des Soccers (das eigentlich Fußball heißt), wie wir ihn kennen, erschüttert hat. Seitdem hat die Soccer Inc. die volle Kontrolle über den Sport übernommen und jedem verboten, auch nur im Entferntesten einen Ball zu kicken. Cristiano Ronaldo? Eher: Ronal-Nein!

Zum Glück ist ein magischer Fußball vom Himmel herabgestiegen und hat euch, den Retter des Fußballs, auserwählt, und – das wird euch gefallen – denn ihr wurdet damit beauftragt, die Zukunft des Sports zu retten und wieder Harmonie in die Welt zu bringen.

Natürlich gibt es bei jeder Geschichte zwei Seiten, also lassen wir den offensichtlich cartoonhaft bösen Fußballverächtern den Vortritt und lassen die Geschichte sich im Spiel selbst entfalten.

Lass deinen Fußball fallen und spiele überall! Die Welt ist voll von Toren, Rätseln und Geheimnissen – es liegt an dir, sie zu finden!

Erlebe eine Einzelspieler-Story voller skurriler Charaktere, Quests, schurkischer Schiedsrichter und verrückter Sportarten, die mit Fußball zu tun haben.

Baue deine Fußballkarriere auf und kämpfe gegen die härtesten Fußballteams wie buchstäbliche Haie, Kleinkinder, Rentner und Ninjas

Rette den Fußball und stelle Frieden und Harmonie in der Welt wieder her

Schnapp dir einen Freund für einen lokalen Mehrspielermodus für vier Spieler mit einer vollständigen Liste von Teams und Tierkapitänen

ANGELN-MINISPIEL