SOEDESCO: Kooperation mit dem Spielstudio Among Giants

SOEDESCO freut sich, die Partnerschaft mit dem unabhängigen Spielentwicklungsstudio Among Giants bekannt zu geben. SOEDESCO ist nun Herausgeber des kommenden Projekts des Entwicklers.

Among Giants ist ein abenteuerlustiges Spielentwicklungsstudio mit Sitz in São Paulo, Brasilien. Nachdem ihr letztes Projekt „Distortions“ war, ein storygetriebenes musikalisches Abenteuerspiel, freut sich Among Giants darauf, mit SOEDESCO in ein brandneues Abenteuer aufzubrechen.

„Seit der erfolgreichen Veröffentlichung unseres letzten Projekts, ‚Distortions‘, sind wir sehr schnell vorangekommen, und es fühlt sich surreal an, SOEDESCO für unser nächstes Projekt an Bord zu haben.“ „Wir sind besonders begeistert, weil SOEDESCO nicht nur an unsere Philosophie des Spieldesigns glaubt und sie unterstützt, sondern auch die Kreativität unseres Teams schätzt und unsere Vision teilt, etwas Neues in der Spieleindustrie zu schaffen.“ „Unser kommendes Spiel wird eine Hommage an unsere tiefe Leidenschaft fürs Backpacking in abgelegenen Teilen der Welt und unsere Liebe zu den Bergen sein, mit Einflüssen aus dem reichen kulturellen Erbe Patagoniens.“ „Mit SOEDESCO an unserer Seite könnten wir uns nicht mehr darauf freuen, diese Vision zum Leben zu erwecken.“