SOEDESCO: Kooperation mit Indigo Studios verkündet

SOEDESCO schließt sich mit dem unabhängigen spanischen Spieleentwickler Indigo Studios zusammen. SOEDESCO ist nun der Publisher für Seven Doors, das Rätselspiel von Indigo Studios, das letztes Jahr auf Steam veröffentlicht wurde, sowie für die zukünftigen Inhalte des Spiels und andere kommende Titel des Unternehmens.

Bas de Jonge, SOEDESCOs Business Development Manager, kommentiert die Ankündigung wie folgt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Indigo Studios, aber am meisten freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Kim Planella und Judit Hierro, zwei sehr talentierten Menschen mit einer klaren Leidenschaft für das, was sie tun. Ich denke, Indigo Studios und SOEDESCO ergänzen sich perfekt, und gemeinsam können wir in den kommenden Jahren größere und hochwertigere Produktionen in Angriff nehmen.“