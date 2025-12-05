SOL Shogunate: Weltraum-Samurai-Action-RPG für Einzelspieler enthüllt

SOL Shogunate wurde während der PC Gaming Show: Most Wanted vorgestellt und entführt die Spieler in eine beeindruckende alternative Zukunft, in der das Schwert das Gesetz ist.

Dieses Weltraum-Samurai-Action-RPG für Einzelspieler in der Third-Person-Perspektive spielt in einem kolonisierten Sonnensystem, das von einem mächtigen Shogunat regiert wird, dessen Machtposition jedoch bald infrage gestellt wird.

Das Debütspiel von Chaos Manufacturing, SOL Shogunate, folgt Yuzuki, dem gebrochenen Erben einer einst mächtigen Samurai-Familie, die von einem rivalisierenden Clan massakriert wurde.

Als gesetzloser Ronin bahnt sich Yuzuki einen blutigen Weg der Rache durch die glänzenden Metropolen des Mondes, einer Welt mit hoch aufragenden Weltraumaufzügen, Hochgeschwindigkeitszügen und opulenten Stadtvierteln, in denen die Elite des Shogunats in erdähnlichem Komfort schwelgt, von künstlicher Schwerkraft bis hin zu simulierter Nacht.

Aber unter jeder glitzernden Stadt leben und sterben unzählige Arbeiter im Dienste des Shogunats, deren Arbeit der unsichtbare Motor seiner Macht ist.

Yuzuki ist elitär ausgebildet und unerbittlich und verfügt über ein Arsenal, das in der Tradition verwurzelt ist, aber für die Schlachtfelder der Zukunft neu geschmiedet wurde. Die Spieler können ihre Angriffe mit Elementarenergie aufladen, um ihr schnelles, präzises Schwertspiel zu verstärken und die Schwächen ihrer Gegner auszunutzen.

Im Laufe der Reise werden neue Fähigkeiten und Fertigkeitskombinationen freigeschaltet, die es ermöglichen, immer neue Taktiken gegen immer stärkere Gegner zu entwickeln. Wichtige Begegnungen werden dynamisch untermalt, wobei Musik und Kampf im Einklang stehen, um die Intensität zu steigern.

In Zusammenarbeit mit japanischen Rockbands wie AliA (アリア) wurde jeder Bosskampf so gestaltet, dass er sich wie ein schillerndes, gewalttätiges Musikvideo anfühlt, wobei jeder Schlag durch treibende, emotionsgeladene Tracks verstärkt wird.