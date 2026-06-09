Solarpunk: Ab sofort für Xbox Game Pass, PC und Xbox Series X|S verfügbar

Ab sofort können Spieler in die entspannte Welt von Solarpunk eintauchen. Das Aufbau- und Survival-Abenteuer ist jetzt für Xbox Series X|S, PS5, Switch 2, PC und über den Xbox Game Pass verfügbar.

Zum Start wurde außerdem ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der die friedliche Spielwelt und die zahlreichen Möglichkeiten zum Bauen, Farmen und Erkunden zeigt.