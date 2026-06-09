Solarpunk: Ab sofort für Xbox Game Pass, PC und Xbox Series X|S verfügbar

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Image: rokaplay

Solarpunk startet mit Koop, Farming und schwebenden Inseln.

Ab sofort können Spieler in die entspannte Welt von Solarpunk eintauchen. Das Aufbau- und Survival-Abenteuer ist jetzt für Xbox Series X|S, PS5, Switch 2, PC und über den Xbox Game Pass verfügbar.

Zum Start wurde außerdem ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der die friedliche Spielwelt und die zahlreichen Möglichkeiten zum Bauen, Farmen und Erkunden zeigt.

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12 Kommentare Added

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  1. Robilein 1285500 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.06.2026 - 09:47 Uhr

    Warum starte ich nur solche Spiele? Ich habe das Gefühl die Entwickler von Outbound und Solarpunk haben sich einiges gegenseitig abgekuckt. Von der Prämisse her ähnlich wie Outbound nur ohne Bus sondern mit einem Luftschiff. Finde es grandios und werde auch hier einige schöne Stunden investieren.

    Für mich ein richtiger Kracher im Game Pass.

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    • xS1NN3Dx 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.06.2026 - 02:23 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ja, aber bei Outbound lässt die Optimierung seeeehr zu wünschen übrig. Habe grad was unter den Gears Performance News dazu geschrieben.

      0
      • Robilein 1285500 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.06.2026 - 07:11 Uhr
        Antwort auf xS1NN3Dx

        Ach die 30 FPS haben mich bei dem chilligen Gameplay nicht gestört, auch nicht die paar Ruckler. Habe es komplettiert und meinen Spaß damit.

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  4. Rotten 129145 XP Man-at-Arms Onyx | 09.06.2026 - 11:28 Uhr

    Vielleicht geb ik dem Game mal ne Chance 😅✌🏻 danke für die Info

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  9. d4wGkw0n 57560 XP Nachwuchsadmin 8+ | 09.06.2026 - 22:50 Uhr

    Würde es mir gerne angucken, aber dann wäre es das nächste Spiel, was angefangen zurückbleibt. 🫣

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  10. xS1NN3Dx 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.06.2026 - 02:25 Uhr

    Auf das Game habe ich lange gewartet. Aber wieder mal meinen meine Mates, sie haben keinen Bock auf solche Games. Früher 100te Stunden Minecraft waren kein Problem.

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