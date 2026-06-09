Solarpunk: Ab sofort für Xbox Game Pass, PC und Xbox Series X|S verfügbar

Ab sofort können Spieler in die entspannte Welt von Solarpunk eintauchen. Das Aufbau- und Survival-Abenteuer ist jetzt für Xbox Series X|S, PS5, Switch 2, PC und über den Xbox Game Pass verfügbar.
Zum Start wurde außerdem ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der die friedliche Spielwelt und die zahlreichen Möglichkeiten zum Bauen, Farmen und Erkunden zeigt.
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12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Warum starte ich nur solche Spiele? Ich habe das Gefühl die Entwickler von Outbound und Solarpunk haben sich einiges gegenseitig abgekuckt. Von der Prämisse her ähnlich wie Outbound nur ohne Bus sondern mit einem Luftschiff. Finde es grandios und werde auch hier einige schöne Stunden investieren.
Für mich ein richtiger Kracher im Game Pass.
Ja, aber bei Outbound lässt die Optimierung seeeehr zu wünschen übrig. Habe grad was unter den Gears Performance News dazu geschrieben.
Ach die 30 FPS haben mich bei dem chilligen Gameplay nicht gestört, auch nicht die paar Ruckler. Habe es komplettiert und meinen Spaß damit.
Dann viel Spaß an alle, die es spielen werden
Laaaangweilig🤣
Vielleicht geb ik dem Game mal ne Chance 😅✌🏻 danke für die Info
Ich mag Cozy Games grundsätzlich, daher werde ich mir Solarpunk ansehen.
Schön entspannend
Ist nichts für mich. ✌🏻
Weiß nicht wird bestimmt schnell langweilig für mich
Würde es mir gerne angucken, aber dann wäre es das nächste Spiel, was angefangen zurückbleibt. 🫣
Auf das Game habe ich lange gewartet. Aber wieder mal meinen meine Mates, sie haben keinen Bock auf solche Games. Früher 100te Stunden Minecraft waren kein Problem.