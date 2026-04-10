Solarpunk: Chilliges Survival-Spiel erscheint im Juni

Solarpunk ist ein atmosphärisches Survival-Spiel, das auf Ruhe statt auf Stress setzt. In einer Welt aus schwebenden Inseln können Spieler allein oder gemeinsam mit Freunden ihre eigene Basis aufbauen, Nahrung anbauen, Gebäude errichten und verschiedene Gadgets herstellen.

Ein zentrales Element ist die Nutzung von natürlichen Energiequellen wie Sonne und Wind. Diese lassen sich in ein System integrieren, das Prozesse automatisiert, etwa das Sammeln von Ressourcen oder das Bewässern von Pflanzen. Dadurch entsteht ein entspannter Spielfluss, bei dem der Fokus auf Kreativität und Gestaltung liegt.

Auch die Erkundung spielt eine wichtige Rolle. Mit einem eigenen Luftschiff lassen sich entfernte Inseln erreichen, die neue Ressourcen und Möglichkeiten bieten, um die eigene Siedlung weiter auszubauen und zu optimieren.

Bemerkenswert ist zudem die Entstehungsgeschichte des Projekts, das von nur zwei Entwicklern realisiert wurde und bereits über eine Million Wunschlisten auf Steam verzeichnen konnte.

Nach mehr als vier Jahren Entwicklungszeit steht nun auch der Release fest: Solarpunk erscheint am 8. Juni 2026 für PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.