Solarpunk: Deep Dive zeigt neue Gameplay-Details vor dem Launch

Im Rahmen der The Triple-i Initiative wurde ein neuer Deep Dive zu Solarpunk präsentiert, der weitere Einblicke in das kommende Projekt von Cyberwave liefert.

Im Mittelpunkt des Videos stehen eine detaillierte Vorstellung der Spielmechaniken sowie ein Ausblick darauf, was Spieler zum Release erwarten können. Dabei wird Solarpunk als Aufbau- und Survival-Erlebnis in einer optimistischen Zukunftswelt inszeniert.

Der Deep Dive konzentriert sich insbesondere auf den Spielfortschritt, die Gestaltung der Welt sowie den kreativen Aufbau von Strukturen und Systemen. Dabei soll ein entspannter, aber gleichzeitig systemischer Spielansatz im Vordergrund stehen.

Zusätzlich wird im Rahmen der Post-Show noch einmal auf die Vision des Spiels eingegangen, das eine Mischung aus Erkundung, Aufbau und nachhaltigen Gameplay-Elementen bietet.

Weitere Details zum genauen Release-Termin wurden im Video nicht genannt, allerdings wurde bestätigt, dass der Launch im Laufe des Jahres erfolgen soll.