Solarpunk: Deep Dive zeigt neue Gameplay-Details vor dem Launch

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Solarpunk: Deep Dive zeigt neue Gameplay-Einblicke vor dem Release.

Im Rahmen der The Triple-i Initiative wurde ein neuer Deep Dive zu Solarpunk präsentiert, der weitere Einblicke in das kommende Projekt von Cyberwave liefert.

Im Mittelpunkt des Videos stehen eine detaillierte Vorstellung der Spielmechaniken sowie ein Ausblick darauf, was Spieler zum Release erwarten können. Dabei wird Solarpunk als Aufbau- und Survival-Erlebnis in einer optimistischen Zukunftswelt inszeniert.

Der Deep Dive konzentriert sich insbesondere auf den Spielfortschritt, die Gestaltung der Welt sowie den kreativen Aufbau von Strukturen und Systemen. Dabei soll ein entspannter, aber gleichzeitig systemischer Spielansatz im Vordergrund stehen.

Zusätzlich wird im Rahmen der Post-Show noch einmal auf die Vision des Spiels eingegangen, das eine Mischung aus Erkundung, Aufbau und nachhaltigen Gameplay-Elementen bietet.

Weitere Details zum genauen Release-Termin wurden im Video nicht genannt, allerdings wurde bestätigt, dass der Launch im Laufe des Jahres erfolgen soll.

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3 Kommentare Added

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  1. Katanameister 391760 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.04.2026 - 08:54 Uhr

    Kann den Reiz vom Spiel schon nachvollziehen, wäre auf Dauer aber nichts für mich.

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  3. EdgarAllanFloh 123100 XP Man-at-Arms Silber | 17.04.2026 - 10:06 Uhr

    Bei so Crafting-Spielen brauche ich doch mehr Action. Glaube, dass Windrose eher was für mich ist.

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