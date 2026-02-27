Solarpunk: Gameplay zeigt entspanntes Koop in idyllischer Umgebung

Erster Koop‑Trailer zu Solarpunk zeigt ruhiges Erkunden und gemeinsames Bauen über den Wolken.

Indie‑Publisher rokaplay und Entwickler Cyberware haben den ersten Koop‑Gameplay‑Trailer zu Solarpunk veröffentlicht. Das entspannte Open‑World‑Crafting‑Spiel, das zu den meistgewünschten Titeln auf Steam zählt, erlaubt zum Start gemeinsames Spielen mit bis zu vier Personen (ohne Crossplay).

Der Trailer zeigt, wie Spieler zusammen schwebende Inseln erkunden, Ressourcen sammeln und Häuser mit Sonnen- und Windenergie errichten. Solarpunk setzt dabei vollständig auf ruhiges Erkunden, kreatives Bauen und gemeinsames Gestalten – ohne Zeitdruck oder Kämpfe.