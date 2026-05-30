Solarpunk: Landet zum Release direkt im Xbox Game Pass

Cozy-Hit Solarpunk startet direkt im Xbox Game Pass und erscheint schon nächste Woche.

Kurz vor der Veröffentlichung haben Publisher rokaplay und Entwickler Cyberwave eine erfreuliche Nachricht für Abonnenten bekannt gegeben: Solarpunk wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Cozy Game Awards. Demnach erscheint das entspannte Survival-Abenteuer am 8. Juni 2026 gleichzeitig für Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Neben dem regulären Verkauf auf den verschiedenen Plattformen wird Solarpunk vom ersten Tag an auch über den Xbox Game Pass spielbar sein.

Hinter dem Projekt steht ein lediglich zweiköpfiges Entwicklerteam, das mit seinem ungewöhnlichen Ansatz bereits vor dem Release viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Die Spielwelt setzt auf eine optimistische Zukunftsvision mit schwebenden Inseln, erneuerbaren Energien und einer friedlichen Atmosphäre.

Spieler errichten ihre eigene Heimat hoch über den Wolken, bauen Pflanzen an, sammeln Ressourcen, fertigen neue Gegenstände und erkunden die Welt mit individuell anpassbaren Luftschiffen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Automatisierungssystemen. Mithilfe von Sonnen-, Wind- und Wasserkraft können zahlreiche Aufgaben automatisiert werden, darunter die Ressourcenbeschaffung oder die Bewässerung von Feldern.

Solarpunk lässt sich sowohl allein als auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern im Koop-Modus erleben.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine Mischung aus Survival, Crafting, Farming und entspannter Erkundung. Statt auf Kämpfe oder Bedrohungen setzt das Abenteuer vor allem auf Kreativität, Aufbau und Kooperation.

Mit dem Day-One-Release im Xbox Game Pass erhält Microsoft damit bereits kurz nach dem Xbox Games Showcase einen weiteren Neuzugang für sein Abonnement-Angebot.

Der Start von Solarpunk erfolgt am 8. Juni 2026 für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.