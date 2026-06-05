Solarpunk: PlayStation-Version in Europa teurer als auf Xbox

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Image: rokaplay

Solarpunk kostet auf PlayStation in Europa mehr als auf Xbox und PC.

Wenige Tage vor dem Release haben die Entwickler von Solarpunk den offiziellen Verkaufspreis des Spiels bekannt gegeben. Das Survival- und Aufbauspiel erscheint am 8. Juni 2026 für Konsolen und PC.

Zum Start wird Solarpunk auf Xbox und PC für 22,99 Euro beziehungsweise 22,99 US-Dollar angeboten. Je nach Region und Plattform können die Preise leicht variieren.

Für Diskussionen sorgt insbesondere die Preisgestaltung auf PlayStation in Europa. Dort kostet das Spiel 24,99 Euro und damit zwei Euro mehr als auf Xbox und PC.

Die Entwickler haben sich bereits zu dem Unterschied geäußert und erklärt, dass die Preisabweichung auf lokale Preisstufen und Partnervereinbarungen mit Sony zurückzuführen sei. Man selbst sei mit der Situation nicht zufrieden, habe auf die Preisgestaltung jedoch keinen direkten Einfluss.

In einer Stellungnahme erklärten die Entwickler sinngemäß, dass der höhere Preis auf PlayStation Europe außerhalb ihrer Kontrolle liege und durch die verfügbaren Preisstrukturen der Plattform vorgegeben werde.

Solarpunk kombiniert Survival-, Farming- und Aufbau-Elemente in einer farbenfrohen Welt mit Solartechnologie, schwebenden Inseln und kooperativem Gameplay. Der Titel erscheint am 8. Juni für Xbox, PlayStation und PC. Dazu ist das Spiel direkt im Xbox Game Pass erhältlich.

Quelle
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31 Kommentare Added

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  3. Ripperdom 26575 XP Nasenbohrer Level 3 | 05.06.2026 - 08:49 Uhr

    Das ist auch irgendwie absurd. Was passiert da gerade in der Spieleindustrie? Fangen alle an zu spinnen?

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  4. dancingdragon75 217475 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.06.2026 - 08:51 Uhr

    wird denn nicht immer gerne von den PS Usern gesagt, dass sie gerne die Entwicklr unterstützen.. Sony hilft ihnen dabei.. alles gut..

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  6. Jabinger 67395 XP Romper Domper Stomper | 05.06.2026 - 08:56 Uhr

    Ich weiß der Spruch wird schon langweilig aber This is for the Payers.

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  7. Terendir 174665 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 05.06.2026 - 09:23 Uhr

    Finde ich nicht gut. Sollte auf beiden Seiten identisch sein. Blöd, dass Sony hier wieder seine Finger im Spiel hat…

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