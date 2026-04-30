Solarpunk: Über 1 Million Wishlists vor Release – Indie-Hit startet im Juni

Solarpunk entwickelt sich noch vor Release zum Steam-Erfolg und erscheint im Juni 2026 für mehrere Plattformen.

Mit über einer Million Wishlists auf Steam rückt Solarpunk bereits vor seinem Release in den Fokus der Indie-Szene und zählt aktuell zu den meistgewünschten Spielen der Plattform.

Zusätzlich verzeichnet der Titel rund 69.000 Follower auf Steam, was die wachsende Aufmerksamkeit für das Projekt weiter unterstreicht. Entwickelt wurde das Spiel von einem zweiköpfigen Team bei Cyberware, während rokaplay als Publisher fungiert.

Inhaltlich setzt Solarpunk auf ein ruhiges Survival-Erlebnis in einer schwebenden Welt über den Wolken. Spieler kümmern sich unter anderem um erneuerbare Energien wie Solarpaneele und Windräder, erkunden mit Luftfahrzeugen wie Zeppelinen neue Inseln und bauen ihre eigene nachhaltige Umgebung auf.

Das Spiel verfolgt dabei einen bewusst entschleunigten Ansatz innerhalb des Survival-Genres und kombiniert Aufbau-Mechaniken mit Erkundung und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten.

Solarpunk erscheint am 8. Juni 2026 für PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.