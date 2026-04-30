Solarpunk: Über 1 Million Wishlists vor Release – Indie-Hit startet im Juni

Mit über einer Million Wishlists auf Steam rückt Solarpunk bereits vor seinem Release in den Fokus der Indie-Szene und zählt aktuell zu den meistgewünschten Spielen der Plattform.
Zusätzlich verzeichnet der Titel rund 69.000 Follower auf Steam, was die wachsende Aufmerksamkeit für das Projekt weiter unterstreicht. Entwickelt wurde das Spiel von einem zweiköpfigen Team bei Cyberware, während rokaplay als Publisher fungiert.
Inhaltlich setzt Solarpunk auf ein ruhiges Survival-Erlebnis in einer schwebenden Welt über den Wolken. Spieler kümmern sich unter anderem um erneuerbare Energien wie Solarpaneele und Windräder, erkunden mit Luftfahrzeugen wie Zeppelinen neue Inseln und bauen ihre eigene nachhaltige Umgebung auf.
Das Spiel verfolgt dabei einen bewusst entschleunigten Ansatz innerhalb des Survival-Genres und kombiniert Aufbau-Mechaniken mit Erkundung und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten.
Solarpunk erscheint am 8. Juni 2026 für PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte nicht gedacht, dass das Interesse doch so groß ist für das Spiel.
Jup, überraschend. Habs schon ne Weile im Auge, bin aber noch nicht überzeugt.
Mir persönlich ist das viel zu langweilig
Irgendwie kann ich das gar nicht glauben. Das Spiel wirkt so belanglos. Mal sehen, ob die es auch kaufen und nicht nur wishlisten.
Ich glaube, im Durschnitt liegt die Conversion rate von Wishlist zu Sale zwischen 20 und 30 % im ersten Monat. Wäre schon nicht schlecht, gerade bei so einem Spiel, das zumindest optisch nicht wirklich einzigartig wirkt.