Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Entfesselt neue Action-RPG-Dimensionen

Das weltweit erfolgreiche Solo-Leveling-Universum erreicht mit ARISE OVERDRIVE die Gaming-Welt!

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE erweitert eines der weltweit erfolgreichsten Webtoon-Universen um ein vollwertiges Action-Rollenspiel, das Fans in Deutschland und international direkt in die Rolle des angehenden Schattenmonarchen versetzt.

Der Webtoon hat rund 14,3 Milliarden Aufrufe erzielt und liefert damit die Grundlage für ein Rollenspiel, das sich an Spieler richtet, die schnelle Kämpfe, Charakterentwicklung und umfangreiche Online-Inhalte bevorzugen.

In ARISE OVERDRIVE verfolgt ihr den Weg des Helden vom schwächsten E-Rang-Jäger zu einem der mächtigsten Kämpfer seiner Welt. Die zentrale Progression basiert auf Solo-Gefechten, die euch präzises Timing, aggressives Ausweichen und den gezielten Einsatz von Fähigkeiten abverlangen.

Im späteren Spielverlauf schaltet ihr Koop-Inhalte frei, die vier Spieler gleichzeitig unterstützen. Diese Raids übertragen die bekannten Bosskämpfe des Solo-Leveling-Universums in ein kooperatives Online-Gameplay.

Die Entwickler setzen auf eine visuelle Präsentation, die sich eng an den gezeichneten Panels des Webtoons orientiert und die bekannten Szenen für ein modernes Action-Rollenspiel überarbeitet.

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE richtet sich klar an Spieler, die hochwertige Action-RPGs suchen und Wert auf schnelle Progression, optische Inszenierung und dynamische Kampfmechaniken legen.

Die Verbindung aus Einzelspieler-Erfahrung, kooperativen Raids, Charakteraufbau und einer Vorlage, die im Anime- und Gaming-Umfeld extrem populär ist, sorgt dafür, dass der Titel in der weltweiten Gaming-Community sowie im PC-Umfeld bereits große Aufmerksamkeit erhält.

Eine Konsolenversion ist bereits bestätigt und wird im Jahr 2026 erwartet.