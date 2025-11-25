Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Entfesselt neue Action-RPG-Dimensionen

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE erweitert eines der weltweit erfolgreichsten Webtoon-Universen um ein vollwertiges Action-Rollenspiel, das Fans in Deutschland und international direkt in die Rolle des angehenden Schattenmonarchen versetzt.
Der Webtoon hat rund 14,3 Milliarden Aufrufe erzielt und liefert damit die Grundlage für ein Rollenspiel, das sich an Spieler richtet, die schnelle Kämpfe, Charakterentwicklung und umfangreiche Online-Inhalte bevorzugen.
In ARISE OVERDRIVE verfolgt ihr den Weg des Helden vom schwächsten E-Rang-Jäger zu einem der mächtigsten Kämpfer seiner Welt. Die zentrale Progression basiert auf Solo-Gefechten, die euch präzises Timing, aggressives Ausweichen und den gezielten Einsatz von Fähigkeiten abverlangen.
Im späteren Spielverlauf schaltet ihr Koop-Inhalte frei, die vier Spieler gleichzeitig unterstützen. Diese Raids übertragen die bekannten Bosskämpfe des Solo-Leveling-Universums in ein kooperatives Online-Gameplay.
Die Entwickler setzen auf eine visuelle Präsentation, die sich eng an den gezeichneten Panels des Webtoons orientiert und die bekannten Szenen für ein modernes Action-Rollenspiel überarbeitet.
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE richtet sich klar an Spieler, die hochwertige Action-RPGs suchen und Wert auf schnelle Progression, optische Inszenierung und dynamische Kampfmechaniken legen.
Die Verbindung aus Einzelspieler-Erfahrung, kooperativen Raids, Charakteraufbau und einer Vorlage, die im Anime- und Gaming-Umfeld extrem populär ist, sorgt dafür, dass der Titel in der weltweiten Gaming-Community sowie im PC-Umfeld bereits große Aufmerksamkeit erhält.
Eine Konsolenversion ist bereits bestätigt und wird im Jahr 2026 erwartet.
Solche Manga Spiele sind absolut nicht meins
„Webtoon?“ Nie gehört…
Es ist ein typisches F2P Gatcha Game. Anfangs ganz nett aber man kommt schnell an den Punkt wo es so richtig langsam vorwärts geht ohne Geld auszugeben.
So ein Unsinn … du meinst das Mobile-Spiel Arise und nicht dieses Spiel hier. Solo Leveling Arise OVERDRIVE ist ein eigenständiger Ableger zum Vollpreis für Steam und Xbox PC.
Ich gebe dir aber recht, dass das Spiel nur mittelmäßig ist. Ich habe es im Sale auf Steam gekauft. Es ist schon irgendwie spaßig, aber gleichzeitig auch viel Grind und auf Dauer langweilig 🥱
P.S.: Das Spiel ist aktuell nur für Xbox PC erhältlich. Die Konsolenversionen sollen im Laufe des Jahres 2026 kommen. Nicht dass sich jemand wundert, warum man es im Konsolenstore nicht findet 😉
und das nächste ARPG…
Gibt noch so viel, was ich spielen muss, wird also warten müssen.
Gibt es doch sowieso für Konsole noch nicht. Release ist erst für Q2-Q3 2026 geplant.
Könnte es ja auch auf dem Laptop zocken, aber nein, andere Spiele haben Vorrang.