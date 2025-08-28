Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Erscheint für PC im November, für Xbox erst 2026

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE hat für PC einen Release-Termin erhalten, während Spieler auf Konsolen bis nächstes Jahr warten müssen.

Netmarble hat einen neuen Trailer zum Action-RPG Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE veröffentlicht, der mit dem 17. November 2025 das Erscheinungsdatum verrät.

Allerdings bezieht sich dieser Termin nur auf die PC-Version. Konsolenspieler müssen bis 2026 warten, ehe sie im Fantasy-Universum aus dem gleichnamigen Webtoon auf Monsterjagd gehen.