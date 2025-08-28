Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Erscheint für PC im November, für Xbox erst 2026

Netmarble hat einen neuen Trailer zum Action-RPG Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE veröffentlicht, der mit dem 17. November 2025 das Erscheinungsdatum verrät.
Allerdings bezieht sich dieser Termin nur auf die PC-Version. Konsolenspieler müssen bis 2026 warten, ehe sie im Fantasy-Universum aus dem gleichnamigen Webtoon auf Monsterjagd gehen.
Anime Spiele sind jz nicht der Börner
Da hätte ich echt Bock drauf.
Die Serie ist der Hammer 😁
Nicht so mein Genre!
Beste Anime Serie! Bis dato hatte mich aber noch kein spiel zu einer Serie überzeugt
Na vllt schau ich dann mal in die Serie rein 😉
Hab die Serie auf Crunchyroll in meiner Watchliste, wenns mir gefällt, könnte das Spiel eventuell interessant sein für mich.
Ich müsste erstmal mit dem Anime anfangen, aber optisch sieht das schon nice aus.
Anime ist super, das Handy Spiel war Schrott und das hier sieht auch nur so naja aus
Hör von so vielen, dass ich die Serie mal schauen soll – selbst mein Schornsteinfeger hat mir die empfohlen bei der jährlichen Wartung vor paar Monaten.
Hab bisher nur kein CR geholt. Spiel sieht aber cool aus und macht Lust auf mehr.
Der Anime war nicht schlecht, das mobile Spiel gefiel mir nicht sonderlich und hier denke ich wird es ähnlich sein 🤔
Dank @terendir den Manga gelesen und lieben gelernt. Werde mir das Spiel auf jeden Fall auf die Liste setzen.