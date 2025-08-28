Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Erscheint für PC im November, für Xbox erst 2026

11 Autor: , in News / Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE
Übersicht
Image: Netmarble

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE hat für PC einen Release-Termin erhalten, während Spieler auf Konsolen bis nächstes Jahr warten müssen.

Netmarble hat einen neuen Trailer zum Action-RPG Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE veröffentlicht, der mit dem 17. November 2025 das Erscheinungsdatum verrät.

Allerdings bezieht sich dieser Termin nur auf die PC-Version. Konsolenspieler müssen bis 2026 warten, ehe sie im Fantasy-Universum aus dem gleichnamigen Webtoon auf Monsterjagd gehen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. c0re82 45108 XP Hooligan Treter | 28.08.2025 - 18:03 Uhr

    Da hätte ich echt Bock drauf.
    Die Serie ist der Hammer 😁

    0
  4. Katanameister 187260 XP Battle Rifle Master | 28.08.2025 - 18:09 Uhr

    Hab die Serie auf Crunchyroll in meiner Watchliste, wenns mir gefällt, könnte das Spiel eventuell interessant sein für mich.

    0
  5. NuevoDios 4910 XP Beginner Level 2 | 28.08.2025 - 18:30 Uhr

    Ich müsste erstmal mit dem Anime anfangen, aber optisch sieht das schon nice aus.

    0
  6. nexus258 55550 XP Nachwuchsadmin 7+ | 28.08.2025 - 18:52 Uhr

    Anime ist super, das Handy Spiel war Schrott und das hier sieht auch nur so naja aus

    0
  7. Homunculus 267300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.08.2025 - 19:19 Uhr

    Hör von so vielen, dass ich die Serie mal schauen soll – selbst mein Schornsteinfeger hat mir die empfohlen bei der jährlichen Wartung vor paar Monaten.

    Hab bisher nur kein CR geholt. Spiel sieht aber cool aus und macht Lust auf mehr.

    0
  8. LargeHenry 5120 XP Beginner Level 3 | 28.08.2025 - 19:56 Uhr

    Der Anime war nicht schlecht, das mobile Spiel gefiel mir nicht sonderlich und hier denke ich wird es ähnlich sein 🤔

    0
  9. buimui 434550 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.08.2025 - 20:16 Uhr

    Dank @terendir den Manga gelesen und lieben gelernt. Werde mir das Spiel auf jeden Fall auf die Liste setzen.

    0

Hinterlasse eine Antwort