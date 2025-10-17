Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Neuer Trailer kurz vor der TwitchCon

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE präsentiert sich in einem neuen Trailer und läutet den Countdown zur TwitcCon ein.

Für das Action-RPG Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE wurde noch vor der TwitchCon San Diego 2025 ein neuer Trailer veröffentlicht. Er zeigt Gameplay-Aufnahmen und gibt Fans der Reihe einen Vorgeschmack darauf, was sie erwartet, wenn sie im November den Controller in die Hand nehmen und in die Rolle von Hunter Sung Jinwoo schlüpfen.

Nur noch einen Monat bis zur Veröffentlichung können die Besucher der TwitchCon eine exklusive Demo an den PC-Spielstationen am Stand von Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE erleben.

Die Besucher können außerdem ihre Hunter-Stärke am Solo Leveling Punching Bag testen, Fotos bei einem thematischen Foto-Erlebnis mit Cosplayern machen und exklusive Werbegeschenke vom Wheel of Shadows gewinnen.

Für Fans, die die Veranstaltungen von zu Hause aus verfolgen möchten, wird Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE das gesamte Wochenende über einen Livestream vom Stand auf seinem offiziellen Twitch-Kanal anbieten.

Der Livestream wird besondere Gast-Streamer begrüßen, die das Spiel spielen und ihre Eindrücke teilen werden.

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE kann ab sofort vorbestellt werden. Das Spiel wird am 17. November weltweit auf Steam und Xbox PC veröffentlicht. Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, erhalten ab dem 14. November drei Tage lang vorzeitigen Zugang zum Spiel.

Anfang 2026 wird das Spiel auch für Xbox Series X|S erhältlich sein.