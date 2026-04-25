Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Startet auf Xbox PC, Konsolen-Version folgt

Ein neuer Update-Trailer zu Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE stellt das Action-RPG erneut in den Fokus und begleitet den Start auf Xbox auf PC.

Der Titel ist ab sofort spielbar, während die Version für Xbox Series X|S für das dritte Quartal 2026 angekündigt wurde.

Im Zentrum des Spiels steht die Rolle des Shadow Monarch, in der Spieler mächtige Fähigkeiten entfesseln und sich in intensiven Kämpfen beweisen können.