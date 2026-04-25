Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE: Startet auf Xbox PC, Konsolen-Version folgt

Ein neuer Update-Trailer zu Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE stellt das Action-RPG erneut in den Fokus und begleitet den Start auf Xbox auf PC.
Der Titel ist ab sofort spielbar, während die Version für Xbox Series X|S für das dritte Quartal 2026 angekündigt wurde.
Im Zentrum des Spiels steht die Rolle des Shadow Monarch, in der Spieler mächtige Fähigkeiten entfesseln und sich in intensiven Kämpfen beweisen können.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon bezeichnend dass in mehreren Trailern von Xbox on PC die Rede ist.
Ich denke dass das hindeutet, dass genau diese Spiele gemeint waren, als Jason Ronald von „PC games“ sprach
Wann kommt endlich der versprochene Offline-Modus?
Das habe ich auch schon länger auf dem Schirm, schön dass es auch für Xbox PC kommt.
Macht ein guten Eindruck im Trailer.😉
wenn ich das nun auf xbox pc kaufe, hab ich es dann eign auch gleich für meine series x wenn es dafür rauskommt=? oder müsste ich es für die series x seperat kaufen?
Wirst du frühestens erfahren wenns für Konsole erscheint und selbst dann kannst pech habenm
Wenn play anyware mit der konsolen Version kommt müssen ja leider nicht vorherige Käufe davon betroffen sein 🙁
Frage ist es das selbe Game wie auf mobile ? Gibt ja auch eins auf mobile das den namen hat Solo Leveling Arise