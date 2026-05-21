SOMBRAS: negative frames: Horror-Spiel setzt auf Fotografie und psychologischen Story-Ansatz

Mit SOMBRAS: negative frames entsteht ein atmosphärisches Horror-Abenteuer rund um Fotografie und Identität.

Mit SOMBRAS: negative frames haben Entwickler Maboroshi Artworks und Publisher Entalto Publishing ein neues narrative Horror-Spiel angekündigt, das Fotografie als zentrales Gameplay-Element nutzt.

Der Titel soll im vierten Quartal 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Im Mittelpunkt steht Shiomi, eine japanisch-spanische Fotografie-Studentin, die nach einer familiären Trennung in einer japanischen Kleinstadt lebt. Eines Nachts wird sie in eine düstere Parallelwelt gezogen, die ihre Heimat verzerrt widerspiegelt.

Diese Welt ist geprägt von vertrauten, aber bedrohlich verfremdeten Orten sowie mysteriösen Erscheinungen, die direkt mit Shiomis innerem Konflikt verbunden sind.

Spieler erkunden diese Umgebung aus der First-Person-Perspektive, machen Fotos ungewöhnlicher Szenen und entwickeln ihre Aufnahmen, um neue Fähigkeiten freizuschalten und den Fortschritt voranzutreiben.

Im Verlauf der Geschichte begegnet Shiomi verschiedenen Manifestationen ihrer eigenen Persönlichkeit, die sowohl als Verbündete als auch als Bedrohung auftreten können.

Neben der Erkundung steht das Überleben im Mittelpunkt, während die Spieler versuchen, den Weg aus einer surrealen Spiegelwelt zu finden.

Das Spiel kombiniert psychologische Themen wie Identität, Familie und Selbstfindung mit leichten Horror-Elementen und einer starken visuellen Ausrichtung.