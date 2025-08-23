Son of Thanjai: Epische Geschichte spielt in Südindien

Son of Thanjai erzählt eine epische Geschichte über Macht, Kultur und Konflikte, die im Südindien des 11. Jahrhunderts spielt.

Ayelet Studio hat den offiziellen Teaser zu „Son of Thanjai“ veröffentlicht, einem actiongeladenen Action-Adventure-Spiel, das die Spieler in die Welt von König Rajendra Chola, einem der größten indischen Kaiser, entführt.

Die Spieler tauchen ein in eine fesselnde Geschichte, in der Loyalität auf die Probe gestellt wird, um Macht gekämpft wird und ein junger König den schmalen Grat zwischen Pflicht und Schicksal beschreiten muss.

Son of Thanjai spielt in der Blütezeit der Chola-Dynastie und ist ein narratives Einzelspieler Erlebnis, in dem die Spieler die inneren und äußeren Konflikte von Rajendra Cholas Aufstieg zur Macht erkunden. Das Spiel verbindet nahtlos intensive Kämpfe mit einer reichhaltigen kulturellen Erzählung und bietet eine tiefgreifende Reise, in der jeder Zusammenprall von Stahl durch die Vielfalt der Welt ergänzt wird.

Kampf, der tanzt und zuschlägt

Das Kampfsystem des Spiels basiert auf der Eleganz und Tödlichkeit des Surulvaal, einem flexiblen, peitschenartigen Schwert, das seinen Ursprung in der südindischen Kampfkunst Kalarippayattu hat.

Mit flüssigen Animationen, heimlichen Takedowns und brutalen Nahkämpfen lädt das Spiel die Spieler dazu ein, einen in Videospielen selten gesehenen Kampfstil zu meistern.

„Son of Thanjai ist eine Hommage an eines der größten Imperien der Welt, erzählt aus der persönlichen Perspektive eines konfliktreichen Königs“, sagt Abraham, Studioleiter bei Ayelet Studio. „Es ist der Beweis dafür, dass ein Spiel, das in der lokalen Geschichte verwurzelt ist, globalen Epen mithalten und weltweit Resonanz finden kann. Denn kulturelle Besonderheiten schränken nicht ein, sondern befreien.“

Eine Welt voller Kultur

Neben intensiven Kämpfen bietet das Spiel mehrere kulturelle Erlebnisse, die als narrative Fäden dienen und die Weltanschauung seiner Bewohner widerspiegeln. Von Tempelzeremonien über Straßenvorstellungen bis hin zu traditionellen Sportaktivitäten lädt Son of Thanjai die Spieler dazu ein, die Welt der Cholas zu erkunden.

„Wir haben versucht, alles so authentisch wie möglich zu gestalten, um euch in das 11. Jahrhundert zu versetzen. Die Feste, die ihr erlebt, das Essen, das ihr teilt, die Lieder, die ihr hört – all das ist in die Geschichte eingewoben und nicht nur oberflächlich aufgesetzt“, fährt Abraham fort.

Son of Thanjai soll Ende 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation, Steam und den Epic Games Store erscheinen.