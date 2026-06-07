Son of Thanjai: Open-World-Action im alternativen Chola-Imperium

Im Open-World-Action-Adventure Son of Thanjai übernimmt der Spieler die Rolle von Vinnendhira Chola, einem jungen Prinzen, der plötzlich mit dem drohenden Zusammenbruch seines Reiches konfrontiert wird.
Die Geschichte spielt in einem alternativen historischen Chola-Imperium, in dem politische Spannungen, Verrat und äußere Bedrohungen das Reich destabilisieren.
Während sein Vater im Sterben liegt, wird Vinnendhiran gezwungen, die geschützten Mauern des Palastes zu verlassen und die Realität seines zukünftigen Herrschaftsgebiets kennenzulernen.
Die Welt des Spiels ist weitläufig und stark sozial geprägt. Spieler bewegen sich durch Tempelstädte, landwirtschaftliche Regionen, Handelsplätze und Grenzgebiete, in denen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit eigenen Konflikten und Interessen leben. Jede Region reagiert unabhängig auf den Zustand des Reiches und auf die Handlungen des Spielers.
Ein zentrales Gameplay-Element ist das sogenannte Druck- und Angstsystem im Kampf. Gegner reagieren dynamisch auf Verluste in ihren Reihen, verlieren Moral oder geraten in Panik, wenn Anführer fallen oder taktische Vorteile entstehen. Dadurch entstehen Kämpfe, die nicht nur auf reiner Schadensberechnung basieren, sondern auch auf psychologischer Wirkung.
Zum Kampfsystem gehören verschiedene Waffenstile:
- Der Surul Vaal, eine flexible Klingenwaffe für weiträumige Angriffe und Kontrolle
- Der Aruvaal für schwere, direkte Nahkampfangriffe
- Der Valari für schnelle, tödliche Präzisionsschläge
Ergänzt wird das Gameplay durch ein System aus Tarnung, Beobachtung und Informationsbeschaffung. Es gibt keine übernatürlichen Hilfen oder Markierungen. Stattdessen müssen Spieler Gegner auskundschaften, Informationen sammeln und Situationen strategisch vorbereiten.
Auch die soziale Welt spielt eine wichtige Rolle. NPCs haben eigene Routinen, reagieren auf verdächtiges Verhalten und kommunizieren untereinander. Fehler oder auffälliges Handeln können sich auf ganze Gruppen auswirken und die Sicherheitslage in Regionen verändern.
Son of Thanjai verbindet damit klassische Open-World-Strukturen mit einem stark systemischen Ansatz, bei dem politische Macht, soziale Dynamik und individuelle Entscheidungen eng miteinander verknüpft sind.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hmm, einerseits wirkt es manchmal Recht billig, anderseits mit den ganzen Ansätzen könnte das Game Openworld etwas verändern.
Aber irgendwie bezweifle ich das das komische Peitschenschwert wirklich Gegner Köpfen konnte. Jetzt muss ich googeln ob jemand so ein Schwert schonmal getestet hat 😅
Und, hast du nen Marktplatz gefunden? Frage für einen Freund 🤣
Shadiversity hat ein kleines Peitschenschwert getestet aber leider nicht dieses indische Metallband.
Ich sag mal so, kein Wunder das Britannien Indien so schnell einnehmen konnte 😅😆
Ich glaube mir gefällt das Setting nicht 🤔
Sieht ganz gut aus. Schön Brutal 🤘. Grafik ist auch nicht schlecht. Wird beobachtet.
So werde ich es auch halten. Bin mir dazu einfach noch nicht schlüssig.
Ich beobachte es weiter
Chola-Imperium gefällt mir besser als Fhanta-Imperium